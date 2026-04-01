倒數第二次施政報告 陳其邁：能替故鄉服務非常光榮

高雄市長陳其邁今至議會施政報告，提到能為家鄉服務感到非常光榮。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁3月31日到議會施政報告，除照例呈現各界熟悉的「政策控」論述，還特別提到這是卸任前倒數第二次報告，「能替故鄉服務非常光榮」。

陳其邁市長任期到今年12月，施政報告首先提到愛河灣舉辦的超人力霸王冬日遊樂園，活動期間累計達731萬參觀人次，創造高達126億元觀光產值，帶動周邊商圈熱絡人氣。

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接著他開始展現政策控的能量，講解台積電、半導體S廊帶、再生水廠、PIER F棧叁庫、AI燈塔計畫、國家重點領域校際研教園區、亞灣 2.0、橋頭科學園區、亞洲資產管理中心高雄專區、環境與淨零等。

他進一步提及高雄整體失業率從2020年上任時3.8%、下降至去年3.2%，全國最低；財政自上任至去年底，累計減債250億元，連5年達成0舉借；高雄更蟬聯全國招商王，上任至今已簽約民間投資額高達2600億元。

社會住宅興建目標3.5萬戶，目前已推動興建23046戶，其中完工營運3556戶、興建與決標中19490戶。

他也說明大林蒲遷村進度、高雄車站站前生活圈規劃、捷運聯開案、輕軌運量成長86%、軌道建設持續擴張；教育、觀光、交通、水利、農漁、海洋、社福、治安、衛生、環保、運動、客家語原民、國際交流等面向，都有豐富成果。

陳其邁說，這是卸任前倒數第二次報告，市長工作不分日夜、一週七天，休息時間很少，但他還是會與團隊緊緊緊、拚拚拚，做到任期最後一天，「能替自己的故鄉服務，是非常光榮的事」。

高市議會定期大會今進行市長施政報告與質詢。（記者王榮祥攝）

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