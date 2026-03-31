中國制裁古屋圭司 矢板明夫「3點分析」：看似強硬實則荒唐

遭中國制裁的「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右）3月中曾訪台，拜會賴清德總統。（總統府提供）

中國政府宣布制裁兼任日本「日華議員懇談會」會長、對台灣長期友好的日本眾議員古屋圭司，並凍結其在中國境內的資產、禁止入境中國。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，中國制裁古屋圭司的理由是他「不顧中國反對多次訪問台灣，與台獨勢力勾連、干涉內政」。讓他用3點批評，這種說法，看似強硬，實則荒唐。

矢板明夫在臉書發文表示，第一、沒有章法。近一年來，日本國會議員訪台已成常態，去年底到今年初就有30多人來訪，一年下來可能有數百人。但中國的反應卻是「選擇性制裁」，有人被點名，有人完全沒事。制裁的標準不明，看起來就像是臨時起意的政治表演。

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矢板明夫指出，第二、沒有道理。日本與台灣雖無正式邦交，但長期以來維持著穩定的民間與議會交流。國會議員作為民意代表，赴任何地區交流，是基本人權和自由。中國卻以「反對訪台」為理由進行制裁，本質上是在否定他國的民主制度。這樣的邏輯，難以說服日本，也難以說服國際社會。

矢板明夫說，第三、沒有意義。古屋圭司本人反應相當冷靜，甚至帶著些許調侃。他在中國既無資產，也無訪問計畫，所謂「制裁」根本沒有實質影響。

他認為，古屋圭司長年推動日台關係，是高市早苗陣營的重要人物。對這樣的人出手，只會強化日本政壇的對中警惕，讓原本觀望者更傾向採取強硬立場。

矢板明夫強調，外交的本質在於影響對方行為，不是宣洩情緒。當制裁變成隨機點名，外界看到的只有任性和霸道。這次制裁沒有改變任何人的立場，只是再次削弱了中國自身的說服力。

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