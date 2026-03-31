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    首頁 > 政治

    台灣漫遊錄入圍國際布克獎決選 總統賴清德：彰顯台灣文學格局

    2026/03/31 23:33 中央社
    總統賴清德。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德今天表示，台灣文學界的第一次，恭喜「台灣漫遊錄」入圍國際布克獎決選名單，彰顯台灣文學放眼世界的格局與實力，5月19日將舉行頒獎典禮，邀請大家一起集氣，期待這部充滿台灣底蘊的作品順利抱回大獎。

    總統晚間在臉書發文表示，稍早，2026年「國際布克獎」（The International Booker Prize）公布決選名單（Shortlist），由台灣作家楊双子撰寫、金翎翻譯的「台灣漫遊錄」，從全世界的優秀作品中脫穎而出，成為最終的6本決選作品之一，這也是台灣文學史上首次入圍這項國際殊榮。

    總統指出，繼榮獲第75屆美國國家圖書獎拿下美國文學界最高榮耀後，「台灣漫遊錄」持續在國際文壇綻放光芒，一再彰顯台灣文學放眼世界的格局與實力。

    總統表示，這本記錄台灣歷史與風景的小說，已賣出15國版權，除了日、英、韓文版已經上市，接下來芬蘭、泰國、德國、烏克蘭等國家的讀者，也都能閱讀到這部精彩的小說。

    總統說，5月19日國際布克獎即將舉行頒獎典禮，請大家和他一起為「台灣漫遊錄」集氣，期待這部充滿台灣底蘊的作品順利抱回大獎。

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