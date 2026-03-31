柯文哲稱很節儉「家裡沒傭人」 周軒酸：自己栽在自己手上

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄圖利等案，台北地院判17年徒刑，並於今天「公開播送」法庭影片。其中柯文哲稱自己很節儉，回家看到妻子陳佩琪跪地擦地板，哽咽著說「我們家沒有傭人」。對此，政治工作者周軒直呼，「這堪稱是台灣政治史上最讓人驚嚇的一幕」。

周軒在臉書發文表示，原來家裡沒有傭人，可以成為替自己貪污圖利辯解的理由。他認為，小草們今天之所以會抓狂，不是因為法庭直播的影片被一直重複播放。而是因為他們發現，原來過去一直支持，智商157的「阿北」，替自己辯解的理由如此蒼白無力，簡直把小草們當成白癡。

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周軒嘆，小草自己家裡也沒有傭人，但是小草不會貪污，不會去污人家的錢。今天小草的神柯文哲如果政治的路被堵死了，不會是因為一審被判貪污要關17年，而是自己栽在自己手上。直呼「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，就是柯文哲的寫照。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「柯就是太自以為是，自以為高人一等才會落得今天的下場」、「我家沒有傭人，我買了4000萬的商辦」、「我家也沒傭人，我也是跪著擦地，為什麼我運動騎飛輪沒有人拿300萬給我？」、「突然覺得柯文哲很可憐！律師黃國昌找的、法庭直播修法也是黃國昌修的、衝撞司法更是黃國昌帶頭的！柯就像一個病重的人，還一直相信這個鬼開的藥帖！再這樣被黃國昌搞下去，除了逃亡，只能老死獄中了！」

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