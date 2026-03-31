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    首頁 > 政治

    李貞秀別鬧 ！她開民眾黨第1槍：上任至今未達標準、請知所進退

    2026/03/31 21:29 即時新聞／綜合報導
    李貞秀爭議不斷。（資料照）

    李貞秀爭議不斷。（資料照）

    民眾黨中配「立委」李貞秀上任後，除了國籍爭議，還接連爆出「在台統戰接班人」疑雲、「吐露高虹安拿柯文哲700萬」失言等風波，讓小草氣炸。目前白營中評會還在處理李貞秀的黨紀案，但黨內今有黨公職出來開第一槍，要李貞秀「知所進退」。

    李貞秀鬧出一連串風波之後未見收手跡象，近日又開直播針對先前提到高虹安跟柯文哲拿錢的事，坦言自己已經不是第一次講這件事，但她可能數字記錯了，因為先前在其他群組有看過不一樣的數字，自嘲「我真的對數字很不行」。李貞秀還加碼自爆，說自己之前要成立一個協會，找了很多人給她身分證正反面影本，讓她去申請成立協會，雖然李貞秀宣稱最後沒有真的成立什麼協會，但她沒有交代別人給她的身分證影本下落，引爆個資外洩疑慮。

    看到李貞秀提油救火，民眾黨苗栗黨部主委賴香伶今晚透過黨部臉書發文，「雖然已不在中央黨部工作，但還是關心黨的發展，今天ㄧ早看到李貞秀委員的新聞，有些意見必須要表達，這是我做為黨員及黨部主委的責任。針對本黨李貞秀委員近日之直播言行，除傷害柯文哲前主席及高虹安市長外，已對本黨正直誠信之價值、形象已造成混淆，更引發基層反彈與質疑。」

    「本人祈請李貞秀委員能以黨的生存與支持者之焦急為念，知所進退。不再對外發言（或直播） 並配合中央評議委員會之公正調查。究其不分區立委一職之任務應積極推動本黨重要政策及主張，然其上任至今不僅未達標準，相關發言屢屢爭議徒生，重創本黨形象。真的不忍第一線幹部從創黨以來累積之辛苦無端被毀，更擔憂對2026地方候選人造成衝擊。盼中央評議委員會發揮智慧，我們一起共同承擔黨的困境。」

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