外交花絮》台式「怕你餓」太OP！美參議員訪台招架不住：像吃了三頓感恩節

美國跨黨派參議員訪團31日在台北賓館召開記者會，左起美國在台協會處長谷立言、美國參議員堤里斯、匡希恆、夏亨、羅森、外交部次長陳明祺。（記者方瑋立攝）

美國聯邦參議院跨黨派訪團今（31日）晚間結束訪台行程，從松山機場搭乘行政專機離境。訪團此行除高度關注台灣國防特別預算與自我防衛實力等議題外，台灣式的「怕你餓」熱情招待也令他們印象深刻。參議院「台灣連線」共和黨籍共同主席堤利斯（Thom Tillis） 向媒體開玩笑說，感覺像是過去24小時內，連續吃了三頓感恩節大餐。顯示台灣人辦桌的熱情，也讓美國貴客「招架不住」。

​​訪團30日凌晨降落松山機場後，天一亮就開始馬不停蹄的鐵人行程，昨天晉見總統賴清德、拜會國安會，並接受外交部長林佳龍設宴款待，下午驅車奔往位於桃園的中科院參訪，晚上又回到圓山飯店接受副總統蕭美琴的宴款；今天一早，訪團繼續與台灣國防及高科技產業領袖，並與站在前線對抗中國對台假訊息的NGO領袖交流，搭機離台前，訪團也赴立法院拜會立法院長韓國瑜以及朝野黨團。

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堤利斯今天在台北賓館的記者會上，向媒體幽默表示，回去之後可能得減肥了，因為他覺得這輩子沒吃過這麼多東西。他說，「我像是吃了三頓感恩節大餐」，並向大廚們和東道主致謝，隨即令現場記者及工作人員哈哈大笑。

訪團共同團長夏亨（Jeanne Shaheen）今天致詞時也笑稱，猶記昨天接受外交部豐盛的午宴款待，今天下午訪團卻難得沒有被「餵飽」而來面對媒體，也讓外交部次長陳明祺當場回應，先欠著下次訪台一定「加倍奉還」，逗得夏亨也說一定會記著再次來台兌現。

共同團長匡希恆（John Curtis）可能對台灣的「怕你餓」最有感觸。他分享，1979年當台灣還處於戒嚴時期時，他是一名19歲的年輕人，曾經住過台中、苗栗和南投。幾十年後再次回來，他親眼目睹了台灣擁有巨大繁榮、且蓬勃發展的民主體制，這是在全世界歷史上少有的罕見案例，能夠見證這一切並參與其中，對他而言，既有趣又振奮人心。

匡希恆說，這兩天訪台看著車窗及飯店外的景色，心想當年那個騎著捷安特自行車的19歲男孩，現在竟能與台灣的領袖及人民會面，這簡直不可思議。

美國參議院跨黨派訪團31日在台北賓館召開記者會。（外交部提供）

美國共和黨籍參議員堤里斯。（外交部提供）

外交部次長陳明祺與美國參議院跨黨派訪團共同團長夏亨（Jeanne Shaheen）握手致意。（外交部提供）

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