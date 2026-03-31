柯文哲弊案衝擊藍白合？ 黃國昌：持續與藍營競合打造台灣「合金」

台灣民眾黨黨主席黃國昌。（《中午來開匯》提供）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金案一審遭判刑17年，外界認為恐衝擊國、眾「藍白合」選情，甚至讓民眾黨泡沫化。民眾黨黨主席黃國昌駁斥，此事反讓雙方合作更深化，他強調，兩黨是基於聯合政府與治理，在價值和理念上共推政見，強調合作並非民進黨說的「政治分贓」，而是打造「合金」，聯手為國家利益、人民努力。

黃國昌今（31）午接受資深媒體人黃光芹廣播節目專訪。他表示，台灣目前從未有聯合政府概念，是由柯2023年競選總統時所喊口號，與總統賴清德所謂「不分黨派、用人唯才」不同。黃以「合金」比喻聯合政府，認為多種金屬結合在一起、發揮功能，無論效用或硬度都優於純金屬，並以此反諷總統賴清德，稱「為台灣打造一塊合金，不是很好的事嗎？為何要把不一樣的看成雜質呢？」，台灣要繼續往前走，不要對立、仇恨、衝突。

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黃國昌續說，聯合政府在歐洲老牌國家也是這樣在運作，甚至日本首相高市早苗在國會大勝前，也是選擇與日本維新會合作，讓兩個政黨為價值、理念合作。他希望幫台灣樹立台灣聯合政府典範，雖然一開始不能稱典範、無法盡善盡美，但民主本來就是一次一次過程中逐漸成熟，未來比過去更好。

聊及柯文哲弊案與藍白合，黃指出，黨必須要生存、成長，但也堅持聯合政府、聯合治理，因此，在確保民眾黨持續成長之際，也會繼續與國民黨競合，否認外界對民眾黨恐泡沫化的質疑，更直言其他國家都有聯合政府，各政黨理念不同都還能合作，台灣為何不能？甚至贏者全拿，反倒追殺輸家，「這樣是好事嗎？」。

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