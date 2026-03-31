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    被蔣介石狂批14頁「對胡適主觀作祟」 蔣經國日記改抄《菜根譚》

    2026/03/31 18:21 記者陳昀／台北報導
    糾正兒子蔣經國對陳誠、胡適的心理是「自我主觀作祟」，蔣介石建議他閱讀修養書籍《菜根譚》。（圖由國史館提供）

    糾正兒子蔣經國對陳誠、胡適的心理是「自我主觀作祟」，蔣介石建議他閱讀修養書籍《菜根譚》。（圖由國史館提供）

    國史館今公開第9批兩蔣日記，揭露兩蔣「交換日記」的特殊互動。蔣介石不僅會審閱蔣經國的日記，甚至曾親筆寫下長達14頁的批示，糾正兒子對陳誠、胡適的心理是「自我主觀作祟」，並建議他閱讀修養書籍《菜根譚》。此後，蔣經國日記的提要欄位改為抄錄《菜根譚》內容，父子之間的微妙互動躍然紙上。

    根據日記記載，蔣經國1937年自蘇聯回到中國後，在蔣介石要求下開始書寫日記，不僅記錄當下，也會不定時回顧、反省，甚至為了特定目的將日記出版。1955至1957年間的日記顯示，他多次翻閱過往日記自我檢討，1957年9月曾道「回憶近20年前的生活與思想，頗有不堪回首之感」，也自感當時「處事觀人之浮淺幼稚」。因眼疾住院期間，還請人代讀舊日記，9月26日寫道：「在病房中聽宋時選念38年日記」。

    蔣經國與蔣介石交換日記閱讀，也會述說心得、抄錄父親日記。1956年3月，對於蔣介石「畢生革命，年年皆在戎馬奮鬥之中，至今兩鬢如霜，一無事成，對家對國慚惶無已」的自述，蔣經國感嘆「對國對黨對革命有如此重大功勳者如我父」，也提及「恭錄父親之日記：後有毒蛇前有猛虎神定不懾就敢余侮」。兩人即使不常見面，仍透過日記交流心情與記事。

    另一方面，蔣介石也會定期審閱蔣經國的日記，並留下評論與建議。1956年2月，他在蔣經國日記中評論其進步，但提醒他為事觀人必須精明、忍耐之外，「渾融、寬容」也不可或缺。蔣經國隨後在日記中回應「對此指示深記於心，每日處理人事問題即想及於此」。

    1957年2月3日，蔣介石對蔣經國1956年日記作出長達14頁的批示，糾正他對陳誠、胡適的心理，乃是自我主觀作祟，並指導他對子女的教育「只有盡其心力而不宜勉強從事」，同時建議閱讀修養書籍《菜根譚》。此後，蔣經國自同年8月12日起，日記的提要欄位改為抄錄《菜根譚》內容。

    蔣經國也為宣揚父親而出版自己的日記。1957年日記「大事表」記錄：「今年擬寫中華民國38年」，10月7日日記寫道：「將38年之日記稿審核完畢」，並指出「將是年之日記稿編成一書，名為《危急存亡之秋》，為了使世人瞭解父親之偉大，擬將此書於最近期內予以出版」。

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