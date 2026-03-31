全紅嬋身形大變「喝水都會胖」 網質疑：中國餵藥控制發育

網友質疑全紅嬋遭中共餵藥來控制發育。（本報合成圖，翻攝自美聯社／YouTube）

以「水花消失術」震撼世界的中國跳水名將全紅嬋，近日迎來19歲生日，並接受媒體專訪，坦言跳水對她而言，早已從「喜歡」變成「壓力」。不過網友發現，全紅嬋現在的身材與過往嬌小的體型相差非常大，因此質疑全紅嬋遭中共餵藥來控制發育。

全紅嬋在2021東京奧運一戰成名，當年14歲的她在跳水項目不但勇奪金牌，還打破多項紀錄，被大讚是「天才選手」。2024年巴黎奧運她不負眾望再拿下一面金牌，不過從這年開始，全紅嬋明顯抽高，身上的女性特徵也逐漸發育。休養期間體重與身體變化更成為巨大困擾。她無奈表示：「體重一直減不下去，每天只吃一頓還是很餓，喝口水都會胖」。對於身材變化，她難以接受，也因此對體重計與鏡頭產生恐懼。

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全紅嬋坦言，身材焦慮已影響訓練與心理狀態，甚至反覆做惡夢，夢中總是「從跳台摔下來」，醒來後仍難以擺脫焦慮。

對此，網友紛紛猜測，中共可能給全紅嬋服用控制發育的藥物，來維持嬌小的樣子，但現在一停藥，體重與身體變化紛紛暴風式成長，且全紅嬋在訪問中提及，自己17、18歲生理期才來。直呼中共，「可見政府只是為了奪牌，都沒在照顧運動員」、「用完就丟的耗材」。

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