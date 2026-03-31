涉貪藍委坐擁多筆土地及千萬存款！顏寬恒、鄭天財身家曝光

監察院今日公布最新一期財產申報，圖為藍委顏寬恒。（資料照）

監察院今日公布最新一期財產申報，針對近年捲入貪污案的2名國民黨立委，其中鄭天財涉收賄數百萬元，讓綠能、工業等產業廠商，掛名為鄭天財的特助「喬事」日前以200萬交保；顏寬恒則涉控詐領助理費貪污、假買賣沙鹿莊園豪宅等案二審判8年4月，兩人擁千萬存款、數十筆土地，更有多筆股票。

據監院最新財產申報顯示，鄭天財及妻子名下坐擁13筆土地、6筆建物，遍佈台北市大安區、台東縣及花蓮縣，有3329萬2037元存款、79萬2050元股票總額（每股票面價額以10元計）、40萬3020元基金、10筆保險；另有305萬的債權，其中含200萬元交保金、及一輛汽車。

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顏寬恒夫婦則在台中坐擁69筆土地、23筆建物，並擁有三輛汽車包含BMW、TOYOTA RAV4、瑪莎拉蒂MASERATI；有5810萬3754元存款，4006萬240元股票總額（每股票面價額以10元計），其中以昱厚生技擁69萬多股、台泥循環61萬多股、智微53萬多股為最多。

此外，顏寬恒另有債券877萬2212元、70萬元太陽科技股份有限公司債券、投資鹿澤國際開發股份有限公司1800萬元、62筆保險；債務方面則有1億7096萬9342元用於周轉金、購置不動產。

監察院今日公布最新一期財產申報，圖為國民黨立委鄭天財。（資料照）

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