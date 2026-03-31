苗栗縣選情初探》卓蘭鎮關鍵人選左右局勢 大湖鄉短兵相接

大湖鄉代會主席謝見德將角逐下屆鄉長。（取自謝見德臉書）

大湖鄉長黃惠琴（右）將力拚連任。（取自黃惠琴粉專）

苗栗縣大湖鄉鄉長下屆選情漸趨明朗，現任鄉長黃惠琴被認為應該會持續尋求連任，鄉代會主席謝見德則表態將力拚鄉長，形成兩強對決局面；卓蘭鎮長鎮長詹錦章兩屆任滿將轉戰縣議員，目前已有民進黨籍縣議員陳春暖表態轉換跑道，泛藍陣營的代表會副主席詹秉憲也宣布角逐，至於同屬泛藍陣營的縣議員楊恭林則在考慮中。

黃惠琴於任鄉代期間，服務廣受好評，雖曾參選過鄉長、縣議員失利，但本屆成功當選，且積極服務，親民形象被稱為「鄉長姐姐」，她對網路輿情反應快，常主動回覆鄉民在網路問題，且黃惠琴出身當地政治家族，擁有一定基本盤。

謝見德已任兩屆主席，與黃惠琴同樣屬於泛藍陣營，地方指出，謝見德目前獲得農會系統重要人物相挺，在務農為主的大湖鄉影響重大，是否成為謝見德成功挑戰關鍵，令不少人關注。

不同大湖鄉藍營擁有明顯優勢，綠營在卓蘭鎮擁有一定基本盤，陳春暖勤跑基層由縣議員轉換跑道，且持續整合泛綠以及與其友好的地方勢力；詹秉憲早已表態下屆將角逐卓蘭鎮長，為民服務佳且擁有不少地方人士支持；同為泛藍陣營的楊恭林擔任多屆議員，紮根地方深，若選擇參選鎮長將會是震撼彈，楊恭林未來動向備受矚目。

卓蘭鎮代會副主席代表會詹秉憲宣布角逐下屆鎮長。（取自詹炳憲臉書粉專）

苗縣議員陳春暖將轉換跑道參選卓蘭鎮長。（資料照）

苗縣議員楊恭林仍在考慮是否轉換跑道參選卓蘭鎮長。（資料照）

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