為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    苗栗縣選情初探》卓蘭鎮關鍵人選左右局勢 大湖鄉短兵相接

    2026/03/31 17:21 記者蔡政珉／苗栗報導
    大湖鄉代會主席謝見德將角逐下屆鄉長。（取自謝見德臉書）

    大湖鄉代會主席謝見德將角逐下屆鄉長。（取自謝見德臉書）

    大湖鄉長黃惠琴（右）將力拚連任。（取自黃惠琴粉專）

    大湖鄉長黃惠琴（右）將力拚連任。（取自黃惠琴粉專）

    苗栗縣大湖鄉鄉長下屆選情漸趨明朗，現任鄉長黃惠琴被認為應該會持續尋求連任，鄉代會主席謝見德則表態將力拚鄉長，形成兩強對決局面；卓蘭鎮長鎮長詹錦章兩屆任滿將轉戰縣議員，目前已有民進黨籍縣議員陳春暖表態轉換跑道，泛藍陣營的代表會副主席詹秉憲也宣布角逐，至於同屬泛藍陣營的縣議員楊恭林則在考慮中。

    黃惠琴於任鄉代期間，服務廣受好評，雖曾參選過鄉長、縣議員失利，但本屆成功當選，且積極服務，親民形象被稱為「鄉長姐姐」，她對網路輿情反應快，常主動回覆鄉民在網路問題，且黃惠琴出身當地政治家族，擁有一定基本盤。

    謝見德已任兩屆主席，與黃惠琴同樣屬於泛藍陣營，地方指出，謝見德目前獲得農會系統重要人物相挺，在務農為主的大湖鄉影響重大，是否成為謝見德成功挑戰關鍵，令不少人關注。

    不同大湖鄉藍營擁有明顯優勢，綠營在卓蘭鎮擁有一定基本盤，陳春暖勤跑基層由縣議員轉換跑道，且持續整合泛綠以及與其友好的地方勢力；詹秉憲早已表態下屆將角逐卓蘭鎮長，為民服務佳且擁有不少地方人士支持；同為泛藍陣營的楊恭林擔任多屆議員，紮根地方深，若選擇參選鎮長將會是震撼彈，楊恭林未來動向備受矚目。

    卓蘭鎮代會副主席代表會詹秉憲宣布角逐下屆鎮長。（取自詹炳憲臉書粉專）

    卓蘭鎮代會副主席代表會詹秉憲宣布角逐下屆鎮長。（取自詹炳憲臉書粉專）

    苗縣議員陳春暖將轉換跑道參選卓蘭鎮長。（資料照）

    苗縣議員陳春暖將轉換跑道參選卓蘭鎮長。（資料照）

    苗縣議員楊恭林仍在考慮是否轉換跑道參選卓蘭鎮長。（資料照）

    苗縣議員楊恭林仍在考慮是否轉換跑道參選卓蘭鎮長。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播