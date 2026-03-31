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    首頁 > 政治

    議員為仁武違建戶下跪 高市府：均非中低戶、已給予適當搬遷時間

    2026/03/31 17:20 記者王榮祥／高雄報導
    仁武區慈惠段違建戶今至高市議會拉布條。（記者王榮祥攝）

    仁武區慈惠段違建戶今至高市議會拉布條。（記者王榮祥攝）

    高市議員陳麗娜為仁武區占用市有地的違建戶下跪！高市財政局指出，現有住戶皆非中、低收入戶，去年12月就通知拆遷，已給予適當時間。

    財政局說明，現有住戶皆非中、低收入戶，市府自去年12月起通知該建物屬違建，如未自行拆除，於今年3月16日起依法拆除，已給予適當搬遷時間。

    這期間區公所針對每戶至少到府關懷5次以上，其中2棟住戶已入住鳳山建國新城社宅，3棟住戶搬離他處自行租屋，6棟住戶已有居處，表示無住屋需求。

    市府收回被占用市有地的違建，占用戶本應自行拆除搬遷，惟考量部分占用戶有搬遷需求，為協助順利搬遷，特予發放搬遷補助金，針對高齡者也從優補助。

    本案土地為原高雄縣於1952年總登記取得，若該筆土地於日治時期為住戶所有，逾土地總登記期限未申請登記者，依法土地登記權屬應為國有而非市有，依現有資料顯示，該住戶係屬長期非法占用，非屬日治時代未登記土地。

    另本案自2016年1月1日起開徵，往前追收5年無權占用之使用補償金迄今，縣市合併前該住戶並未繳納任何費用，其地價稅也由政府繳納，已長期無償使用市有土地。

    市府依法收回長期被占用之市有土地，考量汛期將至，強降雨易致土壤流失、地基掏空等公共安全疑慮之急迫性並避免環境髒亂孳生病媒蚊。本市工務局自3月16日起依高雄市政府工務局處理違章建築執行要點第4點規定，拆除地上物。

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