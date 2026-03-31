柯案法庭公播缺檢察官被打臉片段？ 他1句話嗆爆小草！

柯文哲涉貪被判17年。（資料照）

京華城案一審26日宣判，被告、前台北市長柯文哲聲請本案言詞辯論、宣判進行直播，今天（31日）上線。律師廖國翔直言，民眾黨整天吵法庭直播，但真的公開完整開庭畫面，只是讓大家看清楚，誰才是真正的小丑而已；另有小草質疑看不到檢方被打臉的片段，廖國翔也回應嗆爆！

廖國翔今天下午在臉書發文，「小草在那邊喊的法庭錄音，還不趕快去看？原則上任何刑事案件行的都是公開審理，尤其柯文哲這種社會矚目弊案，就別說一堆媒體了，小草也可以去旁聽、民眾黨一堆黨公職去旁聽，你們這些完全不懂法庭活動的小草，還真以為『沒有現場直播』就一定是有什麼鬼喔？」

請繼續往下閱讀...

「來，現在完整錄音出來了，你們就去慢慢看，看裡頭誰才是小丑。接下來也一定會有很多人會熱心幫忙剪出很多片段的，黃國昌自己在法庭睡覺的畫面就已經被找出來了。對了，當初在立法院說『直播又不一定是現場直播，也可以delay live』的就是黃國昌，現在就是delay live啦，你們還真以為公開柯文哲案的法庭直播是對柯文哲有利？」

廖國翔吐槽：「別笑死了，像柯文哲這種會在法庭朝檢察官丟水瓶這麼不受控的當事人，完整開庭畫面流出，我看根本是黃國昌故意要搞柯文哲，順便搞到自己而已啦。快點，要看快點看，我很期待大神從直播整理出來柯文哲還有黃國昌、民眾黨們，利用當時沒有完整畫面的資訊落差，對柯案審理程序說了多少謊。」

另外，有小草質疑不敢公開交互詰問的程序，廖國翔直言要問去問黃國昌，因為當初相關法律就是黃國昌修的。藍白先前聯手強闖的《法院組織法》修法條文中，第90條第3項規定就寫明「言詞辯論及裁判宣示之錄影」、「以適當方式實施公開播送」，法定可公播的範圍，不包括準備程序與證據調查、交互詰問。至於有小草問為何不敢放出「檢察官被打臉的片段」，廖國翔回嗆「你才該把腦子裡幻想的東西刪掉！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法