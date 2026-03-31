《陽光女子合唱團》自介中國台灣！她提修「1規定」：不用大動干戈

《陽光女子合唱團》宣稱是「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發爭議。（資料照）

電影《陽光女子合唱團》將於4月4日在中國上映，官方微博近日宣傳時，竟大張旗鼓宣稱該片為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發爭議。對此，財經網紅胡采蘋表示，陽光女子合唱團這種情況你罵也沒有用，只要麻煩文化部長下令拿補助的國片如果有海外上映的情況，文化部至少要拿3到5成的海外分潤，「在合約裡面放一個回收機制就可以了，犯不著大動干戈」。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，這種情況要麻煩現任文化部長修改一下未來所有的補助合約，以後拿補助的國片，如果有海外上映的情況，文化部至少要拿3到5成的海外分潤，票房5000萬新台幣以上開始分潤三成，一億以上分四成，一億五千萬以上分五成，在合約裡面放一個回收機制，建立會計收帳機制就可以了，犯不著大動干戈。

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胡采蘋指出，國片拿政府補助是獎勵台灣創作者、創造本地的觀影環境、回饋國民，但是如果票房好到被國外片商看上，是不是應該建立一個回饋機制，扣除成本和戲院、串流平台分成之後，國片基金應該以類似股東的角色去分成，把分潤回流進補助基金，讓未來更多電影可以拿到補助，形成一個正向的商業機制。

胡采蘋續指，不管這個電影去哪裡上映，創作者受到國家補助，賺了錢以後回饋給更多新生的創業者，怎麼想都是合情合理，更加不需要因為是在中國上映而難受，反正賺了人民幣回來大家都開心，中國民眾看到台灣的內容，對於台灣更有共情，更難認同武統言論，而我們賺到更多錢，資助更多新生代創作者，國片環境更好。

她說，「現在這樣就是因為你養大了他，卻拿他沒辦法，但是如果有錢回來，大家就會感到欣慰很多。錢能解決很多事情，拿到錢了什麼氣都消了」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「收割中國的影視票房回來給文化部」、「這個辦法很好呢！賺了錢把回饋金分成，再回去支持其它的國片，文化部趕快去修訂規則吧！」、「有道理，反正既然要賺，就回饋給台灣」、「從人性的角度來看，非常贊同，雖然這是不是十全十美的作法，另外如果去中國，分潤就要加成」、「資本主義有時候就是最好的解決方法」。

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