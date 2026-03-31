兩蔣日記揭祕！重慶艦載30萬銀圓投共 蔣轟「奇恥」下令炸毀

面對裝載30萬銀圓的海軍重慶艦叛逃投共，蔣介石在日記中痛斥「海軍之奇恥」，下令空軍追殺到葫蘆島將其炸毀。（圖由國史館提供））

國史館今公開第9批兩蔣日記數位檔，其中《蔣中正日記》揭露1949年「黃金運台」的過程，面對裝載30萬銀圓的海軍重慶艦叛逃投共，蔣痛斥「海軍之奇恥」，下令空軍追殺到葫蘆島將其炸毀、寧可「船艦與金銀俱毀」；此外，曾被視為台灣經濟命脈的「運台黃金」，實則在1950年6月僅剩現金庫存90萬兩，直到美援到位才驚險度過危機。

運台黃金曾只剩90萬兩

根據國史館釋出的《蔣中正日記》，蔣介石1949年1月21日宣布下野前，1月10日已先派蔣經國赴上海，指示中央銀行總裁俞鴻鈞辦理「移存現貨」。下野後仍持續緊盯金銀運送進度，1月28日指示郭懺處理上海中央銀行的現款運出、2月4日關切「上海現金運完否」。此舉也引起媒體質疑，蔣2月21日寫道，美合眾社指控他「暗中主持軍事與指揮中央銀行運移金銀，仍行使總統職權」。

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正當央行將黃金、現銀撤往台灣之時，爆發了海軍重慶艦事件。蔣介石在1949年2月27日至3月5日的「上星期反省錄」記述，裝載現銀30萬圓的海軍重慶號旗艦逃投共匪，痛斥此為「海軍之奇恥」，更對空軍延誤攻擊、讓該艦逃逸無蹤怒批「可恥」，下令懸賞追擊，最終空軍3月20日在葫蘆島將重慶艦徹底炸毀，「寧可船艦與金銀俱毀，也不讓重慶艦落入敵手」。

1949年12月7日中華民國政府宣布遷往台北，日記顯示1949年3月即展開部署，並將「台、廈存儲金銀之處置」、「台灣幣制之改革計畫之實施」列為重點工作。蔣5月21日寫道，叮囑陳誠等官員不可拒絕政府運金出台，但有三原則：一、此金必須用於剿共之軍費；二、此金應仍為改革幣制之基金，不宜過於分散；三、運存地點必須比台灣更安全，並於6月3日寫道：「台灣改革幣制基金已經撥定，今後應以台灣防務為第一」。

儘管已盡力準備安排，但財政經濟實力貧弱，也令蔣介石憂心不已。蔣介石於1949年10月22日的日記中感嘆道：「中央存金數目，只有150萬兩矣」；後於1950年3月24日日記道：「每念失敗之因素，以財政為第一」；6月10日提及現金庫存「全數只留90餘萬兩黃金」，「財政前途不勝憂慮」！幸美援不久到來，才讓台灣逐漸度過這段經濟及財政上的黑暗年代。

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