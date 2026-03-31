馬辦家變延燒！金溥聰爆「有人把大小章都帶走」近日真相就會大白

國安會前秘書長金溥聰，對AI生成的抹黑影片及名嘴前往刑事警察局提告，會後步出刑事警察局並接受媒體聯訪。 （記者田裕華攝）

馬英九基金會人事風波延燒，自前執行長蕭旭岑、王光慈遭控違反財政紀律被解除職務後，藍營內部各人馬相互隔空交火，國安會前秘書長金溥聰今天接受媒體聯訪時，強調是由基金會董事長馬英九親自向所有的員工宣布解除2人的職務，後來當事人其中之一還把大小章都帶走，經由董事高華柱協調2人自動辭職，隔天才交出辭職公文，這跟媒體的相關報導有很大出入，近日內調查報告出來，真相就會大白，真的假不了、假的真不了。

金溥聰表示，基金會董事會開會時，執行長把所有的相關事證都已具體提出，已成立專案小組，提案的董事也強調，一定會公正無私，毋枉毋縱去查這些事證的真實性；我們都是先詳細了解細節之後，才會有這樣一個所謂的解除蕭旭岑、王光慈2人職務。

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金溥聰進一步表示，媒體有關的報導其實跟真實情況有很大的出入，當天基金會董事長馬英九跟我，還有董事高華柱與律師都在場，由馬英九召集所有員工宣布解除2人的職務，後來當事人其中之一還把大小章都帶走，我們還請高華柱講好分工，由他去勸這2位人士自動辭職，最後他們第二天交出了辭職的公文。

金溥聰也說，現在外界將這件事形容成宮鬥奪權，就一個單純的文教基金會處理自己內部紀律，怎會變成宮鬥奪權？我自從公職卸下以後，從來沒有參與兩岸交流的事務，那奪什麼權呢？我一開始就特別說明，不會擔任任何職務，也跟馬英九報告，不會擔任任何職務，要協助幫忙處理，作為舊屬，一定會盡最大的力量把事情處理好，而剛開始是非常低調，希望能夠內部處理完畢，後因不斷的加入出來攻擊抹黑。

金溥聰強調，真的假不了，假的真不了，等調查報告出來，因會議記錄裡面都會有，戴執行長在當天會場把所有的相關事證、證據提出說明，所以就靜待結果，反正近日之內調查報告就會出來，調查報告一旦出來的時候，就像對方也講希望真相大白。

至於蕭旭岑說馬英九忘了很多事情問題；金溥聰說，身為馬英九的舊屬，不會對過去的長官健康情形有任何的說明，只有他的家人有資格談。最後，金溥聰說，馬英九一生最重視就是清廉，他曾身為法務部長，不能包庇屬下有不清的行為，而我從擔任市府發言人到現在，從不說假話，所以現在也很清楚的講，讓「證據說話」，這個調查報告是否公正，也可以出來接受檢驗。

國安會前秘書長金溥聰，對AI生成的抹黑影片及名嘴前往刑事警察局提告，會後步出刑事警察局並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

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