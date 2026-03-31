柯文哲最大麻煩不是收賄！律師揭阿北恐因這一罪「二審有罪」就入獄......

柯文哲涉貪被判刑。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲在京華城、政治獻金案一審合併判處17年有期徒刑。律師廖國翔指出，柯文哲目前最大的麻煩，其實不是京華城收賄主案，而是政治獻金案中涉及背信的部分，因為背信罪屬於二審確定案件，一旦二審維持有罪判決即須入監。

台北地方法院審理京華城案、政治獻金案1年多，26日終於做出宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪（利用木可公司侵占6234萬、侵占邱佩琳轉交的600萬元政治獻金）各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

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廖國翔今天在臉書發文表示，柯文哲現在面臨的最大麻煩，並非京華城收賄被判13年這件事，而是政治獻金案中涉及背信的部分，因為背信罪屬於二審確定案件，一旦判決有罪即須入監執行，依照目前二審時程，上訴高院後，最快在明年初二審便可以審結，屆時柯文哲就得因背信罪的確定判決先入監服刑。

廖國翔接著說，北檢也同步展開多線偵辦，進一步擴大柯文哲的法律風險。首先就是北士科招商案，該案原設定產業類別為生技醫療，但後續政策調整放寬限制，最終由新光人壽取得地上權經營權，引發外界質疑是否存在量身訂做或圖利特定企業情形，檢方正釐清決策過程、相關會議紀錄及是否涉及不當影響。

再來是魚果市場改建案，檢調發現2019年7月8日招標當晚，柯文哲與沈慶京曾於威京集團總部密會近3小時，時間點與標案進程高度重疊，是否涉及招標條件調整或標案流向安排，成為調查重點。第三個為南港轉運站BOT案，該案同樣由新光人壽取得，過程中被質疑工程進度延宕、投資條件寬鬆及招標金額偏低，可能造成公部門利益損失，檢方已介入調查。

第四是台智光案，該案涉及市府長期合約與費用結構問題，金額龐大且影響深遠，柯文哲過去曾公開表示「若查此案，不知會被押幾年」，顯示其對案件風險有所認知。最後則為財產來源不明，包括柯妻陳佩琪相關帳戶的現金流動、保險箱內財物來源，以及是否與政治獻金或其他案件資金流相關，均列入調查範圍。

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