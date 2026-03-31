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    1兆變3800億+N！ 盧秀燕軍購改口 民進黨：包牌亂喊騙台灣人

    2026/03/31 16:20 記者陳政宇／台北報導
    台中市長盧秀燕接受本報專訪。（資料照）

    台中市長盧秀燕接受本報專訪。（資料照）

    台中市長盧秀燕日前接受本報專訪時，首度表態「合理軍購金額應8000億元到1兆元之間」，昨（30日）又向媒體稱她支持的軍購「跟國民黨版3800億+N差不多」。民進黨今（31日）質疑，包牌亂喊、只想應付，國民黨騙美國人也騙台灣人。

    針對國民黨主席鄭麗文預計4月赴中進行「鄭習會」，民進黨發言人韓瑩表示，此舉顯然與國民黨近期在國會的作為及中共對台「三個必須」要求不謀而合。韓瑩嚴正呼籲，鄭主席出訪期間應堅守主權，切勿與中共交換條件、犧牲國人利益，做出妨礙國家安全的言行。

    韓瑩指出，鄭麗文為求「面聖」早已熱身許久，尚未就任黨主席便積極運作鄭習會，甚至表態「什麼工作都願意做」。根據媒體披露，中共對國民黨提出「三個必須」：堅決阻擋軍購、有效阻止總預算通過、持續防堵美台供應鏈合作。對照在野黨在國會亂台、阻撓台美合作的表現，與中共要求高度重疊。鄭麗文有責任向人民說明：這趟「面聖之旅」究竟拿什麼作為交換？

    韓瑩進一步批評，根據媒體揭露，此行全程由中共中央主導，連言論都需配合中國敘事。鄭麗文昨日宣稱「全世界都奉行一中政策」的荒謬言論，顯見其配合度之高，這種演講內容受限、媒體採訪受審的黑箱大戲，終將被人民看穿。

    韓瑩強調，當國民黨全黨吹捧「鄭習會」時，盧秀燕原本的國防主張卻被自家黨中央狠狠打臉。盧市長訪美回國後，才宣稱支持「八千億到一兆元國防特別預算」，展現防衛決心，豈料鄭麗文一宣布訪中，她只好又向媒體改口稱她支持的軍購「跟國民黨版3800億+N差不多」，難道防衛台灣的決心，遇到中國就會自動縮水？韓瑩呼籲，不管國民黨內部如何爭權，都不該拿國家安全開玩笑，請國民黨拿出誠意，速審軍購條例，回應主流民意。

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