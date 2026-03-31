自推法院直播反成迴力鏢！ 黃國昌旁聽柯文哲宣判「狂打瞌睡」全都錄

民眾黨主席黃國昌在旁聽京華城案宣判時，坐在最後一排疑似在打瞌睡。（本報合成，擷取自四叉貓/Threads、畫面來自台北地院官網）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄圖利等案，一審被判17年有期徒刑，並於今天「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影等內容。然而，現任黨主席黃國昌卻被抓包，旁聽時疑似在打瞌睡，不僅搖頭晃腦，還一度伸手擦眼屎，引發全網瘋傳嘲諷。

網紅四叉貓今（31）日在Threads曬出公播片段，質疑黃國昌在法院旁聽時睡到擦眼屎。根據畫面顯示，當法庭正進行嚴肅的言詞辯論時，位居旁聽席末端的黃國昌疑似神情疲憊，頭部多次隨著睡意大幅度晃動、點頭，甚至張開嘴巴陷入沉睡，隨後才驚醒清理眼角。

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畫面曝光後，網友紛紛群起嘲諷，「黃國昌在法院外高喊柯文哲清清白白，結果自己在旁聽席最後一排睡到不行，聽都不想聽」、「國蔥太不講江湖義氣了，阿北在煎熬，國蔥瞌睡中」、「只要負責在庭外憋笑和假哭，煽動小草的情緒就好」、「他不需要聽啊，反正出去就是講柯文哲清清白白，這些都是民進黨迫害。賴清德出來負責 反正就只要重複這些話就可以了」。

由於《法院組織法》的修法正是由時任民眾黨團總召的黃國昌強力主導，明定重大社會矚目案件應實施法庭公播，如今他卻在自己推動的「公開透明」鏡頭下留下瞌睡特寫，顯得格外諷刺。

不少網友也狠酸，「法庭直播這個還是他自己主導修的法」、「吵著要直播法庭，結果自己在裡面睡到嘴巴張開，太爽了！」、「原來老師要的公開透明法庭直播，是要讓大家看他睡覺英俊的臉龐」、「黃嫌想不到吧！法庭公播會拍到自己睡覺的畫面」。

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