江啟臣贏初選 綠營嗆：國民黨還在整合 我們早就準備好了

陳俞融貼出與何欣純在基層跑活動照片，強調「國民黨還在整合，台中隊早就準備好了！」（陳俞融提供）

國民黨立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣爭取台中市長提名的「姊弟之爭」終於分出勝負，國民黨今天公佈台中市長初選民調，由江啟臣勝出，對此多位民進黨市議員及參選人貼出與民進黨市長參選人何欣純合照表示，「國民黨還在整合，台中隊早就準備好了！」

何欣純今天也強調「我早就做好一對一的對戰準備」，江啟臣是確定人選後，她用最踏實堅定的態度能夠正面迎戰全力以赴。

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北區議員陳俞融表示，國民黨還在談整合，但台中的發展不能等、城市的未來更不能拖，「欣欣向融台中隊早已準備好了！」從基層服務到市政監督，一步一腳印，讓台中更好，強調市政不能空轉，當別人還在猶豫，我們早已在行動。

北屯區議員曾朝朝與議員參選人曾諮耀也說，「台中隊早就準備好了！」民進黨沒有時間空轉，用實在的行動回應期待，團結，只是為了選舉，為了讓台中持續進步、變得更好。

曾朝榮、曾咨耀秀出與何欣純在基層跑活動照片，強調「國民黨還在整合，台中隊早就準備好了！」（陳咨耀提供）

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