美國跨黨派參議員訪台 林佳龍：以實際行動堅定挺台

外交部長林佳龍30日設宴招待率團訪台的美國聯邦參議員匡希恆（John Curtis）、夏亨（Jeanne Shaheen）等訪團一行交流。（外交部提供）

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）、聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）、聯邦參議員羅珊（Jacky Rosen）等4位跨黨派議員訪問台灣，外交部長林佳龍昨（30）日上午陪同晉見總統賴清德，並於中午在外交部設宴款待訪團一行，就台美安全與區域情勢深入交流。

林佳龍今天透過社群表示，隨著台美完成關稅談判，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合宣言」，兩國關係正攜手走向「共生夥伴關係」。他認為，台海和平穩定的重要性，早已成為全球共識，台灣政府與人民也很清楚，唯有強化自我防衛實力才能帶來和平。

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林佳龍強調，4位參議員雖然分屬不同黨派，但長期支持台美關係，也始終力挺台灣的國際參與。這次來訪，除老朋友再相會，也是在關鍵時刻以實際行動展現對台灣強而有力、堅定不移的支持。林佳龍轉述，賴總統也感謝訪團此時訪台，並呼籲朝野共同支持國防特別預算，向國際社會清楚傳遞台灣強化自我防衛、深化台美合作的決心。

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林佳龍指出，隨著台美邁向「共生夥伴關係」，雙方在安全、經貿、科技與供應鏈韌性上的合作也正不斷深化。他並細數從台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），到AI產業與供應鏈布局，雙邊已建立更緊密的合作架構。

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林佳龍強調，台灣坐落印太第一島鏈的關鍵位置，面對威權體制的擴張與灰色地帶行動持續加劇，台海的和平穩定已關乎全球安全、經濟與繁榮，第一島鏈國家之間更需要強化協調，並建立更緊密的對話，同時透過情資交換與應變協調，才能避免安全缺口，提升區域嚇阻力量。

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林佳龍也再次表達，期盼美國儘速提供「避免雙重課稅」待遇，讓台灣企業赴美投資布局更加順利，也感謝4位參議員長期支持相關法案，持續為台美經貿合作創造更大的空間。

適逢美國建國250週年，同時是台灣總統直選30週年，林佳龍說，「一路走來，台美之所以能建立如此穩固的情誼，正因為我們都珍惜與願意守護自由、民主與人權的普世價值」。他認為，真正的友誼是願意在關鍵時刻彼此幫忙，台灣正走在正確的道路上，「當我們更有足夠的實力，就更有信心；當我們更有信心，也更能讓世界看見台灣不可或缺的價值」。

外交部長林佳龍30日設宴招待率團訪台的美國聯邦參議員匡希恆（John Curtis）、夏亨（Jeanne Shaheen）等訪團一行交流。（外交部提供）

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