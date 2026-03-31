歐洲議會訪台 賴總統：民主合作不為對抗、共築關鍵供應鏈

賴清德總統今接見「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」時表示，民主國家之間的合作，從來不是為了對抗誰，而是為了守護所珍視的民主、自由、人權等普世價值。（圖由總統府提供）

賴清德總統今接見「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」時表示，民主國家之間的合作，從來不是為了對抗誰，而是為了守護所珍視的民主、自由、人權等普世價值，期待台灣與歐盟能在無人機、半導體、資安及太空等關鍵戰略產業，共同打造安全可信、具備韌性的民主供應鏈，確保關鍵產業的安全及自主性。

賴清德表示，感謝歐洲議會「安全暨防衛委員會」升格正式常設委員會後，首次籌組官方代表團訪問台灣，展現對台灣的高度重視及支持；同時感謝歐洲議會大力支持台灣，今年1月通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案、以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，歐洲議會也支持持續深化台歐盟多面向合作與交流，不僅展現對民主價值的堅持，更證明台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴。

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賴清德表示，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化自我防衛能力、提升社會整體韌性，並與理念相近的夥伴深化合作，才能以實力確保區域的和平與穩定。因此，近年台灣除了積極推動國機國造、國艦國造及無人載具等關鍵技術的自主研發外，政府更提出為期8年、400億美元的國防特別預算規劃，希望厚植國防實力，打造更具韌性的防衛體系。今年台灣的國防預算根據北約標準，在GDP占比達到3.32%，預計在2030年之前達到GDP5%。

賴清德提到，他上任後在總統府設立「全社會防衛韌性委員會」，整合中央與地方、政府與民間的力量，從民力訓練、戰略物資、醫療體系到關鍵基礎設施，全面提升國家面對各種風險和危機的應變能力，讓社會韌性成為國家安全最堅實的基礎。

賴清德表示，台灣長期站在第一線，對抗威權擴張以及複合式威脅，始終樂意將所累積的經驗與歐盟以及國際友盟國家共同分享，攜手維護區域和平，以及所珍視的民主生活方式，期盼在訪賓及歐洲議會的支持下，台灣與歐盟能在無人機、半導體、資安、以及太空等關鍵戰略產業，建立更緊密的合作機制，共同打造安全可信、具備韌性的民主供應鏈，確保關鍵產業的安全及自主性。

賴清德強調，民主國家之間的合作，從來不是為了對抗誰，而是為了守護所珍視的民主、自由、人權等普世價值，再次感謝訪賓在地緣政治劇烈變動時訪問台灣，用行動表達支持，期盼進一步增進台歐盟的理解、信任，為未來的合作奠定更堅實的基礎。

賴清德總統今接見「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」時表示，民主國家之間的合作，從來不是為了對抗誰，而是為了守護所珍視的民主、自由、人權等普世價值。（圖由總統府提供）

賴清德總統今接見「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」時表示，民主國家之間的合作，從來不是為了對抗誰，而是為了守護所珍視的民主、自由、人權等普世價值。（圖由總統府提供）

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