被罵貪汙犯老婆 陳珮琪再喊稱：只要罪證確鑿自焚、跳樓都可以......

前台北市長柯文哲妻子陳珮琪。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案上週四一審宣判有罪，應柯庭審期間要求，台北地院今（31）首開先例釋出該案法庭公播畫面，柯受審言詞、神情再度引發討論。對此，柯妻陳珮琪稍早表示，檢調要滅柯就連她一起消滅；並再度揚言只要罪證確鑿，要自焚、要跳樓都可以，「隨便你們指名」。

針對台北地院今首度釋出京華城弊案庭審公播，陳珮琪今午於臉書發文表示，雖然無法在開庭時現場直播，但至少今天還有錄影播出可看，直言「要殲滅柯文哲，要陳佩琪一起消滅」，不然此生天涯海角，不論何時何地，永不忘台灣有這種邪惡的民進黨。

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陳佩琪嘆道，這一年來天天被青鳥、網軍、綠媒罵貪汙、貪汙犯老婆，「是該做個了結的時候了」。

陳珮琪指出，35年來都是她打理家中財務，強調若柯有拿政治獻金給她私用，「我去跳樓，我說到做到」；你們嘲笑我會壓到賣肉粽的，請放心，若證據明確，我去跳樓會小心，當然還有人要我去河濱公園自焚較保險，我也聽進去了，只要證據明確即可，雖然汽油貴些，但我也還買得起，也保證不會燒毀一草一木。

陳珮琪接著點名青鳥，要他們仔細看捐贈民眾黨政治獻專戶210萬、「連他本人都不知道的錢，是如何拿給陳佩琪去私用的？」；更提及沒經申報流程、就直接在黨務用掉的600萬政治獻金，讓柯為此被關17年「就是關到死」叫屈，更提到外界指控她貪汙，要外界「總該給個證據吧…」。

陳珮琪最後說，請青鳥們今天仔細盯著螢幕瞧，找到法院說我和大老闆見面，然後就拿了人家錢的證據，或是說什麼中間人拿錢了，不是花在黨務上，而是拿給陳佩琪去私用的，包括說是橘子給的也算數，「找到了，證據貼我臉書，證據明確，隨便你們指名跳樓直播時間…」。

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