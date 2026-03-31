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    首頁 > 政治

    帶「小雞」到樹林拜票較勁蘇巧慧？ 黃國昌：每個市民鄰里都要爭取支持

    2026/03/31 14:36 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）今攜手民眾黨「小雞」新北市議員參選人吳亞倫（左2）到樹林樹德宮參拜。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）今攜手民眾黨「小雞」新北市議員參選人吳亞倫（左2）到樹林樹德宮參拜。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今早再度攜手民眾黨「小雞」新北市議員參選人吳亞倫到樹林樹德宮參拜，並掃街博愛街市場、保安市場，對於樹林「陸戰」行程是否在與民進黨新北市長參選人蘇巧慧相互較勁？黃國昌表示，新北市幅員遼闊，倒沒有說哪裡是誰的大本營，每個新北市民、鄰里，都是要爭取支持的地方。

    黃國昌、吳亞倫兩人到樹德宮先參拜後，便與廟方坐下來簡短聊天互動，黃國昌向廟方簡單說明民眾黨議員提名狀況，也提到「我知道你們支持川伯（國民黨新北市長參選人李四川）」，也說他跟川伯有很好的溝通，廟方則提及柯文哲涉貪判一事，雙方不避諱時事話題，敞開交流；宮內牆壁目前還掛有蘇巧慧賀年海報，廟方說明，樹德宮對各個政治人物皆敞開歡迎。

    黃國昌接受媒體聯訪，媒體問及，今天來到被視為是民進黨立委蘇巧慧的「大本營」掃街，是否有點較勁意味？黃國昌回應，其實民主政治，大家就盡量爭取選民的認同跟支持，新北市幅員遼闊，倒沒有說哪裡是誰的大本營，「我覺得每個新北的市民、社區、鄰里，都是我們關懷的對象，也都是我們要爭取支持的地方」。

    媒體另問黃國昌，今天跟廟方聊天有提到跟川伯有很好的溝通，大概是都怎麼溝通？黃國昌表示，其實跟川伯，不管是透過各式各樣的方式啦，細節可能到成熟的時候再跟大家報告。他說，「我們一直認為，民主政治本來就應該是一場君子之爭，我也期待這一次跟川伯彼此之間，能夠展現出一個民主的典範」，讓大家看到，其實在民主政治選舉的過程中，不是只有謾罵跟叫囂，更多的是好的政見能夠彼此相互交流，共同為市民創造好的福祉，相信這才是所有新北市民期待的事。

    黃國昌表示，這次民眾黨在土城、樹林、三峽、鶯歌（選區）推出了非常優秀的吳亞倫，她過去這段時間在土樹三鶯的各個社區爭取選民的認同，希望接下來的選舉，可以回歸到政見，用政見爭取選民的支持，幫土樹三鶯新推一席民眾黨議員，能到新北市議會幫土樹三鶯的鄉親發聲。

    樹德宮內牆壁還掛有民進黨新北市長參選人蘇巧慧賀年海報，廟方說明，樹德宮對各個政治人物皆敞開歡迎。（記者黃政嘉攝）

    樹德宮內牆壁還掛有民進黨新北市長參選人蘇巧慧賀年海報，廟方說明，樹德宮對各個政治人物皆敞開歡迎。（記者黃政嘉攝）

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