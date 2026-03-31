童子瑋會勘北五堵園區 盼更多廠商投資創造基隆人在地就業機會

基隆議長童子瑋今天表示，希望北五堵園區能夠順利整合並招商引資，創造在地就業機會。（基隆議長童子瑋辦公室提供）

北五堵地區的開發是基隆工業製造與物流倉儲的核心重點，基隆市議長童子瑋今天（31日）到北五堵開發預定地現勘。童子瑋表示，一直都有在地企業表示土地困難，導致設廠不易，他協助反映給國有財產署後，順利整合周遭的部分用地，他今天到現場看看狀況。他說，基隆的產業開發不能再等。

童子瑋表示，北五堵產業園區鄰近汐止科學園區還有內湖科學園區，是基隆未來發展非常重要的產業基地，加速開發就是具體行動的第一步，現任市府雖有開發計畫，但至今仍是紙上作業。他強調，基隆的產業開發不能再等，基隆人的就業問題不能繼續擱置在計畫當中，企業回流與就業機會更不能只是口號，要有具體行動。

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童子瑋說，這段時間他協助反映在地問題給國產署，也得知近期有部分用地已經開始整合，他也會來跟外界推薦，盼有更多企業來到基隆設廠。他強調，基隆擁有大量的通勤人口，就是因為基隆缺乏產業鏈，而中央非常重視北五堵園區後續招商進度，因為這牽涉基隆的未來發展，透過積極協調，就能讓更多的企業投資基隆、看好基隆。

童子瑋感嘆，長期以來「北北基生活圈」更多是交通意義上的連結，因為基隆的產業無法滿足基隆人的需求，導致每天有將10萬名基隆人為了工作生活，必須越過市界往雙北通勤。他說，雖然改善交通可以快一點到台北上班，但雙北的相關資源、就業機會並未讓基隆人實質感受，而企業是否願意到基隆設點、投資、創造在地就業，才是問題的核心。

童子瑋強調，現在市府做不夠的部分，未來他會積極進行中央地方跟跨部會的協調，讓北五堵園區能夠順利整合並招商引資，讓未來有更多的就業機會來到基隆。他說，今天不只是一場現勘、更是一個承諾，他會帶著大家的期待，一步步完成基隆人的在地好生活、好就業。

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