京華城案法庭公播 柯文哲：公開受審就讓社會來評斷

前民眾黨主席柯文哲說，法庭辯論公開播送，至少能讓人知道事實真相是什麼。（記者林宜樟攝）

前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院判其17年有期徒刑，並於今天「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影；柯文哲說，自己在媒體是絕對弱勢，既然公開受審，就讓社會來評斷，此案事實真相不是檢方、法官講的那樣，自己唯一的機會是讓法庭上的辯論讓大眾知道，而法庭時間太長，也沒辦法所有過程都讓大家從頭看到尾，最後還是比賽剪接，但至少能讓人知道事實真相是什麼。

柯文哲今天到嘉義市為民眾黨嘉義市長參選人助選，中午在劉里長火雞肉飯用餐；柯文哲說，法律攻防交給律師處理，重要的是講一大堆也沒有任何錢到自己私人口袋，金流被查很久很徹底，已經到抄家滅族的程度；他認為仍盡量維持司法的信任度，但此案將來後遺症太大，台灣人民面對司法不信任，對整個國家的後遺症太大。

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柯文哲說，檢察官在法庭上講「公平」，他回應「講的實在太好了，公平就好」，台灣過去不是沒有選舉，未來不是沒有選舉，今天這樣辦此案，是不是用同樣的標準追究以前的人，用同樣的標準要求以後的人，還是擺明「只有辦柯文哲」，法律唯一目的是維護社會公平正義，「我不願意批評司法，但不能讓司法失去社會信任」，他被蔡正元嘲笑，「你實在太天真了，台灣怎麼會有公平的司法」，他則回「那一般人民怎麼辦」。

對於國民黨主席鄭麗文將到中國訪問，與中國國家主席習近平見面，對此柯文哲說，民眾黨有其主體性，兩岸政策很清楚是「台灣自主，兩岸和平」，先決條件是台灣自主，台灣還是要維持目前的政治制度和生活方式，在台灣自主性、主體性被鞏固的條件之下，「互相認識互相瞭解互相尊重互相活動互相諒解」，要把握原則交流。

柯文哲說，自己辦過世大運等活動，平安度過，沒有讓台灣被矮化，增加國際可見度，他認為只要原則有把握，兩岸可以交流。

張啓楷說，在嘉義市車掃過程，有許多民眾支持柯文哲，給柯文哲溫暖；此案不能雙標，應該要用此標準檢視所有的人，包括民進黨當過縣市長的，有沒有收超過210萬的政治獻金，中間有沒有開發案，若照此標準，「民進黨可能被抓光光」。

張啓楷說，之前推法庭直播，後來變成法庭錄影，聽過法庭的錄影影像，真相還是會出來，檢方自己傳的證人，推翻了當初檢方起訴的理由，被自己傳的證人打到臉腫，雖然法庭影片時間很長，但可以看到非常多的真相。

張啓楷也說，賴清德先前選總統時曾說，最想一起吃飯的是習近平，希望兩岸是和平而有交流，不要鄭麗文去就扣紅帽子，台灣人民希望不要有戰爭，要和平，民眾黨是理性務實，請民進黨先不要抹紅鄭麗文；鄭麗文與習近平碰面，希望能幫台灣爭取福利，同時要對等、有尊嚴，減少誤解，帶回對台灣有利的好處。

柯文哲（中）與張啓楷（左）等到劉里長火雞肉飯用餐。（記者林宜樟攝）

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