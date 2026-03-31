士檢不起訴「麥當勞性侵案」 民團促司法正視職場性暴力、創傷問題

台北市1名17歲少女在麥當勞打工期間，疑遭男主管利用排班權勢性侵長達1年，事後罹患憂鬱症並輕生離世，台灣光寰協會今協同被害者家屬召開記者會呼籲，社會與司法制度正視職場權勢性暴力與其所引發的創傷症狀。（記者塗建榮攝）

台北市一名17歲少女在麥當勞打工期間，疑遭男主管利用排班權勢性侵長達1年，事後罹患憂鬱症並輕生離世，士林地檢署3月5日作出不起訴處分。律師團認為司法未考量急性壓力症（ASD）及創傷後壓力症（PTSD）之病程，將提起再議，台灣光寰協會、公督盟等民團今協同被害者家屬召開記者會呼籲，社會與司法制度正視職場權勢性暴力與其所引發的創傷症狀。

訴訟律師團引述，美國精神醫學會（APA）出版之精神疾病診斷準則手冊第五版（DSM-5），創傷後壓力症候群（PTSD）之診斷標準包括，暴露於創傷事件後，出現與創傷事件相關之侵入性症狀；逃避症狀；情緒、認知負面改變；警覺性、反應性改變，或負面改變於暴露後惡化；症狀顯著影響社交、職業等重要功能領域。

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訴訟律師團認為，因性侵害犯罪多為現場無第三人、無客觀物證之密室犯罪，是否為性合意僅存於被害人內心。司法體系應將現代精神醫學鑑定之重要客觀理性專業基礎納入考量、刑事訴訟法上傳聞證人證據補強之建構、以及國家對於未成年人之保護機制。

民進黨立委林月琴表示，兒少在職場中往往更為弱勢，15至19歲青少年勞工中超過85％從事非典型工作，容易因排班、續聘等壓力，遭受不當對待卻不敢求助。她過去已推動修正「未成年弱勢境遇少年」就業力計畫，強化社福與勞動部門合作，將進一步要求政府補足未成年勞動者的資料空白，作為以「兒少最佳利益」制定政策的基礎。

林月琴指出，企業處理性騷擾案件時，不能只做最低限度的調查與解職，應建立完善救濟管道，提供被害人更多社福資源與心理支持。她將在立法院持續推動修法，要求雇主負起更完整的企業責任。

她強調，未成年性侵受害者平均需要20多年才有勇氣發聲，現行追訴權時效往往無法反映此現實。她已提案修正《刑法》第80條及《民法》第197-1條，主張兒少性侵案件的追訴與求償時效應自成年後起算，將督促立法院儘速完成立法程序。

民間司法改革基金會提出2大主張，一、現行制度對於企業內性騷擾申訴調查之監管應提升，除了現行制度下要求的「兩階段通報」外，必須提出「實際上落實懲處」的證明供主管機關查核，避免現行制度只具有形式規範效力；第二，應修法強化調查程序及報告之「獨立性」、「正確性」及「拘束力」，邀請第三方專家進行審核。

性別平等學校倡議連線代表陳昱融也分享，9成以上的大學生有打工經驗。連線主張，申訴處理應具備「權力意識審查」的敏感度，唯有撕掉強暴迷思與完美被害人的想像標籤，才能接住位處弱勢的學生打工族。同時，主管機關應追蹤大型企業落實職場性平教育訓練，校園性平教育及職場性平教育訓練都需要更積極地落實。

台灣光寰協會表示，將持續進行「釋憲修法雙管齊下，為倖存者守住正義防線！」連署行動，呼籲憲法法庭正視傷害本質、保障隱私、納入多元專業。性侵害案件所涉之核心議題，並非只有法律層面，也深刻包含並觸及兒童心理學、早期性創傷、精神分析、女性主義法學等方面。邀請社會各界共同加入連署，聲援受性侵害追訴權逾期所苦的兒少倖存者，追尋遲來的社會正義。

台北市1名17歲少女在麥當勞打工期間，疑遭男主管利用排班權勢性侵長達1年，事後罹患憂鬱症並輕生離世，台灣光寰協會今協同被害者家屬召開記者會呼籲，社會與司法制度正視職場權勢性暴力與其所引發的創傷症狀。（記者塗建榮攝）

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