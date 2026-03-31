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    首頁 > 政治

    718億新興計畫預算未核定 李四川籲政院速處理TPASS與治水經費

    2026/03/31 13:32 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示，718億元相關預算，其中包含TPASS通勤月票與治水經費等攸關民生與安全的項目，卻遲未見行政院核定，呼籲行政院應以民生為重，儘速處理，不應讓民眾成為政黨競爭的對象。（李四川競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，718億元相關預算，其中包含TPASS通勤月票與治水經費等攸關民生與安全的項目，卻遲未見行政院核定，呼籲行政院應以民生為重，儘速處理，不應讓民眾成為政黨競爭的對象。（李四川競選辦公室提供）

    藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，立法院會3月6日通過先動支其中38項新興計畫、718億元預算，國民黨新北市長參選人李四川今（31）日出席國民黨退除役軍人餐會時表示，718億元相關預算，其中包含TPASS通勤月票與治水經費等攸關民生與安全的項目，卻遲未見行政院核定，呼籲政院應以民生為重，儘速處理，不應讓民眾成為政黨競爭的對象。

    李四川指出，立法院審查時已優先通過TPASS與治水等具急迫性預算，但預算公文一直放在行政院長卓榮泰桌上不批。他強調，預算來自民眾稅收，應回歸用於民生需求，並呼籲與卓榮泰同黨的新北立委，應積極督促中央加速核定，避免影響通勤族權益。

    李四川表示，TPASS通勤月票源自他過去擔任新北市副市長期間，與台北市副市長鄧家基共同推動的1280月票制度，後續延伸為基北北桃TPASS政策，不僅減輕通勤族負擔，也有助於降低空氣污染，影響數百萬通勤人口生活。

    李四川強調，未來若當選新北市長，將持續爭取中央資源，確保基北北桃交通網絡穩定運作，並推動治水工程，保障市民生命財產安全。

    此外，李四川上午也出席新北道教會道祖聖誕活動，受到地方宗教團體與民代熱烈歡迎。他表示，道教信仰是社會安定的重要力量，在面對災害與疾病時更是民眾精神寄託，並感謝宗教團體長期投入文化推廣與社會安定工作。

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