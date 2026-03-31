為何不是直播？京華城案法庭公播遭質疑 苗博雅：黃國昌修法規定的

台北市前市長柯文哲（圖）涉京華城案遭一審判刑17年，在記者會中敲桌大罵總統賴清德。（資料照）

前台北市長柯文哲因涉京華城案，一審合併判處17年有期徒刑、褫奪公權6年。柯聲請就本案言詞辯論、宣判進行直播，法院依裁定於今（31）日「公開播送」言詞辯論與宣判的錄影內容。然而影片釋出後，隨即出現「為何只有言辯跟宣判？」、「為什麼不是直播而是錄播？」等質疑聲浪。對此，台北市議員苗博雅重砲回擊，直言這一切限制「正是黃國昌通過的修法規定的」。

苗博雅今天在Threads發文表示，昨晚她就預言網軍側翼會開始吵：「怎麼影片只有言詞辯論！證據調查呢？交互詰問呢？是不是有剪接！說好的直播呢？」她反問，「為什麼只有言詞辯論和宣判？為什麼是錄播不是直播？」其實答案就在藍白強勢通過的《法院組織法》修法條文中，而這正是民眾黨主席黃國昌一手推動的「法庭直播」版本。

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根據苗博雅引述的《法院組織法》第90條第3項規定，「高等法院、地方法院所為之錄音、錄影，不予公開播送。但審理涉及重大公共利益或社會矚目之案件，得審酌與公共利益之關係、審判程序之公平性、程序參與人及他人權益之均衡維護等一切情狀後，就於公開行訴訟之言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影，依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。」

苗博雅強調，看清楚「言詞辯論及裁判宣示之錄影」、「以適當方式實施公開播送」，法定可公播的範圍，不包括準備程序與證據調查、交互詰問。播出的方式沒有規定要用直播。這就是法律規定，法院只能依法行事。

苗博雅狠酸，如果有受騙的感覺，請找立法者。不要怪東怪西，怪法院、罵證人。公播範圍、公播方式，是康乃爾法學博士黃國昌立法通過的。黃國昌的支持者不知道他寫了什麼法條，就看清楚法條吧。

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