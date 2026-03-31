國民黨兩頭空？徐春鶯涉反滲透法起訴 粉專酸：投機到信用破產

中配徐春鶯。（資料照）

中配徐春鶯曾任民眾黨新住民委員會主委，日前遭檢方以涉犯《反滲透法》等罪嫌起訴，政治工作者周軒日前發布一張起訴書截圖，其中一個章節顯示，中共官員楊文濤與徐春鶯認為國民黨欺騙中共、中配選票，甚至怒批國民黨「這個黨也沒救了」、「都是騙北京的」。對此，臉書粉專「聲量看政治」嘆說，「詐騙集團黑吃黑，黑吃黑吃黑」。

粉專「聲量看政治」今發文轉發媒體報導，報導標題為「徐春鶯打小報告酸國民黨『沒真正要統一、都是騙北京』 中共官員怒批：這黨沒救了」。

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「聲量看政治」直言，國民黨偏安在台灣，70年來做著兩岸三地四處套利的生意跟美夢。最後的下場，就是兩頭落空、四面不是人；以為自己在套利，其實是在拿台灣的命運做槓桿，最後連自己都會被歷史清算。「騎牆騎到牆倒，投機投到信用破產，黑吃黑到最後，把自己吞掉」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「這起事件啊，其實就是在講，國民黨是一家失敗的公司，因為它沒有任何道德原則，只有一再的圖利、投機與紙醉金迷」、「說來好笑，共產黨也快要滅亡了，兩黨抱在一起成為灰燼吧！」、「鄭麗文要去補救嘍」。

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