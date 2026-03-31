黃國昌樹林市場拜票 又遭菜藍族阿北嗆聲「臭俗辣」

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與「小雞」新北市議員參選人吳亞倫到樹林博愛街市場拜票時，1名菜藍族林姓「阿北」（紫衣戴帽比出手指男子）指著他屢嗆「臭俗辣」、「俗辣仔」。（記者黃政嘉攝）

繼農曆年節期間的宮廟、市場拜票後，民眾黨新北市長參選人黃國昌今早再度攜手民眾黨「小雞」新北市議員參選人吳亞倫到樹林樹德宮參拜，掃街博愛街市場、保安市場，黃國昌走出樹德宮到博愛街拜票，原本過程平順，但走約100公尺處時，突然殺出一名菜藍族林姓「阿北」指著他屢嗆「臭俗辣」、「俗辣仔」，在多名員警維護秩序下，兩人未直接對上；「阿北」事後受訪說，（前台北市長）柯文哲涉貪，又賴到總統賴清德，臉皮有夠厚，「我等這個機會很久了」。

黃國昌與吳亞倫今在樹林樹德宮參拜，跟廟方聊天互動，兩人接受媒體聯訪後，隨即沿著博愛街向市場攤販、民眾道聲「早安」，沿途發送衛生紙，有關心新北市長選戰的婦人面對面問黃國昌「我想知道你到底有沒有要選市長？」黃國昌回說「有啊」，婦人頗感驚訝地說「你有要選市長？真的喔？」他再回「對呀」，婦人追問「要跟李四川合作？」黃國昌回說「是要合作沒錯，要先民調」，他接著向婦人微笑致意道謝後，繼續向前拜票。

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黃國昌從樹德宮走到博愛街近保安街一段的街尾處，與攤販自拍合照時，攤外有一名拖著菜籃車的林姓中年男子，突然指著黃國昌嗆聲直呼「臭俗辣」、「俗辣仔」，一旁警力見狀為維護秩序，馬上雙手隔開男子與黃國昌，未讓場面進一步失控，略顯激動的林姓男子聽到員警勸阻「不要這樣啦」，他便反問員警「你要把我推到哪？」員警緩頰連說「沒事啦」。

林姓男子受訪，今天是否為買菜巧遇黃國昌？他說「這個機會我等很久了。」為何嗆聲黃國昌？他表示，柯文哲（涉）貪污，又賴到總統賴清德，「真的臉皮有夠厚捏」。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與「小雞」新北市議員參選人吳亞倫到樹林博愛街市場拜票時，1名菜藍族林姓「阿北」（左邊戴帽比出手指）指著他屢嗆「臭俗辣」、「俗辣仔」。（記者黃政嘉攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今到樹林博愛街拜票，有婦人面對面問黃國昌「我想知道你到底有沒有要選市長？」（記者黃政嘉攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與「小雞」新北市議員參選人吳亞倫到樹林博愛街市場拜票。（記者黃政嘉攝）

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