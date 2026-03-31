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    首頁 > 政治

    鄭麗文4月7日訪中 吳沛憶：言論自由日拜見獨裁

    2026/03/31 13:53 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳沛憶。（資料照）

    民進黨立委吳沛憶。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，將於4月7日率團訪問中國。對此，民進黨立委吳沛憶表示，鄭南榕先生在4月7日用生命反抗獨裁威權，但鄭麗文卻選擇在4月7日到中國拜見獨裁。

    吳沛憶在臉書PO文表示，鄭麗文將在4月7日去中國見習近平，拜會全球最大獨裁政權的領導人，這是鄭麗文送給全台灣人的地獄梗，4月7日這一天是台灣的言論自由日，是鄭南榕先生的殉道日。我們會紀念過去台灣人，爭取言論自由的努力。

    吳沛憶指出，在國民黨威權時代，有無數的自由人，無數關心國家未來的人，因為講一句話、讀一本書，被當成叛亂犯，這是台灣的過去，卻是中國的現在。幾天前，一名香港書店老闆因為販售黎智英的傳記被捕。

    吳沛憶續指，鄭南榕先生在4月7日用生命反抗獨裁威權，但鄭麗文卻選擇在4月7日到中國拜見獨裁，鄭麗文更直接嗆明：她去中國就是要談一中，甘心當中國共產黨的道具，

    連國民黨內部都對鄭麗文充滿憂心。

    吳沛憶直言，國民黨主席的中國行，自我矮化國格，更踐踏珍貴的言論自由。在言論自由日，鄭麗文跟習近平聯手獻上地獄梗。

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