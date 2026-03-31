總預算卡關215天！郭昱晴怒嗆藍白：一手拿刀一手演戲

郭昱晴痛斥，「不要再甩鍋中央，總預算卡關215天，責任就在立法院的藍白」。（資料照）

今年度中央政府總預算案持續於立法院卡關。對此，民進黨立郭昱晴痛斥，「不要再甩鍋中央，總預算卡關215天，責任就在立法院的藍白」。

郭昱晴今日於社群平台發文指出，時至今日，中央政府總預算去年8月29日就送進立法院，「已經215天了，一頁未審、一字未動」。

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郭昱晴指出，現在卻有藍、白縣市首長，把責任甩鍋給行政院，把責任推給卓院長，根本本末倒置，混淆視聽。預算卡在立法院兩百多天，國防預算特別條例甚至也被擋了至少10次，連「掛號」付委都不給。

郭昱晴坦言，當TPASS、育兒補助、治水防災都受到影響，藍白不是好好審查，而是「挑、撿、切」當是去市場挑水果，撿蔥薑蒜？2992億新興預算只挑38項，718億逕付二讀，其餘超過七成一樣重要的預算全部丟包。更離譜的是，依法應由行政院提出動支，現在卻變成立法院自己用挑的，再來甩鍋行政院。

郭昱晴怒嗆，「一邊卡預算、一邊搶行政權。一邊阻擋國家前進，一邊甩鍋給中央。一手拿刀，一手假裝包紗布演戲說被砍」。

郭昱晴嘆說，「這些藍、白縣市首長，明明知問題就出在立法院，還對外宣稱責任在行政院？自導自演？大家同一條船上。不要一邊往船底鑿洞，一邊還攻擊努力往前划，辛苦掌舵的人。不要再誤導人民！」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「講得真好，希望藍白能找回良心」、「天佑臺灣」、「台灣人看清楚爛藍白的嘴臉，不要再盲目投票了！不愛台灣，就不投藍白，台灣人有志氣一點」。

另，立法院要求行政院即刻核准動支新台幣718億元新興計畫預算、依法補編警察待遇調整相關預算，桃園市長張善政更向卓揆喊話：「全台灣都在等你」。對此，行政院發言人李慧芝29日反擊，總預算已送交立院審議213天，明年度概算籌編在即，難道立法院要讓台灣出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬情況嗎？

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今年遲未審 明年度籌編在即 政院轟荒謬：兩本總預算都不審？

行政院發言人李慧芝。（資料照）

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