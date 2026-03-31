網路流傳抹黑AI影音 金溥聰赴刑事局提告要揪出藏鏡人

前國安會秘書長金溥聰接受媒體聯訪，說明提告惡意影音與馬英九基金會人事風波問題。（記者邱俊福攝）

馬英九基金會人事風波延燒，自前執行長蕭旭岑、王光慈遭控違反財政紀律後，藍營內部各人馬相互隔空交火；前國安會秘書長金溥聰今天在律師陪同下赴刑事警察局提告妨礙名譽，強調針對有人在線上影音分享平台YouTube惡意製作AI生成影片，對其有許多不實的誣衊跟抹黑提告，希望把幕後是誰在放這樣的影片調查出來，且儘快下架。

至於前立委邱毅嗆馬英九「昏君配佞臣」，金溥聰表示，其實跟邱毅早就有一個訴訟案，他講的內容跟正在審理中案子都是類似，會請示法官是否併案，如果不行，會另案提告。

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金溥聰對於蕭旭岑表達薪資跟任命都經馬英九同意，沒有不法。金溥聰說明，基金會董事會開會時，執行長把所有的相關事證都已具體提出，已成立專案小組，提案的董事也強調，一定會公正無私，毋枉毋縱去查這些事證的真實性；我們都是先詳細了解細節之後，才會有這樣的一個所謂的解除蕭旭岑、王光慈兩人的職務。

金溥聰表示，當天媒體有關的報導其實跟真正的真實情況有很大的出入，當天是由基金會董事長馬英九跟我，還有董事高華柱與律師都在場，由馬英九親自跟所有的員工宣布解除兩個人的職務，後來當事人其中之一還把大小章都帶走，我們還請高華柱講好分工，由他去勸這兩位人士自動辭職，最後他們第二天交出了辭職的公文，所以一切都跟外界報導有很大出入，近日內調查報告出來，真相就會大白。

金溥聰表示，現在外界形容成宮鬥奪權，就一個單純的文教基金會處理自己內部紀律，怎會變成宮鬥奪權？我自從公職卸下以後，從來沒有參與兩岸交流的事務，那奪什麼權呢？我一開始就特別說明，不會擔任任何職務，也跟馬英九報告，不會擔任任何職務，要協助幫忙處理，作為舊屬，一定會盡最大的力量把事情處理好，而剛開始是非常低調，希望能夠內部處理完畢，後因不斷的加入出來攻擊抹黑。

對於媒體詢問蕭旭岑說馬英九忘了很多事情問題；金溥聰說，身為馬英九的舊屬，不會對過去的長官健康情形有任何的說明，只有他的家人有資格談。

最後，金溥聰表示，馬英九一生最重視就是清廉，他曾身為法務部長，不能包庇屬下有不清的行為，而我從擔任市府發言人到現在，從不說假話，所以現在也很清楚的講，讓「證據說話」，這個調查報告是否公正，也可以出來接受檢驗。

前國安會秘書長金溥聰在律師陪同下到刑事局提告。（記者邱俊福攝）

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