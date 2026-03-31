顏慧欣遭霸凌調查中！ 藍委要楊珍妮上台備詢遭拒

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，總談判代表楊珍妮（上）被指涉職場霸凌風波。（記者廖振輝攝）

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣12日因病離世，享年53歲，傳出她生前疑遭職場霸凌，各界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮。國民黨立委王育敏今在立院總質詢時，一度要求楊珍妮上台備詢，會議主席、立院副院長江啟臣裁示，楊可提供資料但不上台備詢；對於霸凌案調查進度，行政院長卓榮泰則說依照規定會在兩個月內完成調查。

針對顏慧欣遭霸凌事件，王育敏質詢時首先要求楊珍妮上台備詢，不過遭到拒絕；副院長江啟臣解釋，今天是總質詢，楊今天的身份是政務委員；王育敏認為，照道理來講，台灣經貿談判辦公室總談判代表也可以接受質詢，過去楊也來到立法院。

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江啟臣進一步說，針對上次是談判專案會議，楊珍妮是用總談判代表身份可以上台，但今天是總質詢，楊今天的身份是政務委員，可以提供資料但不上台備詢。

卓榮泰表示，這件案子社會矚目，行政院也非常重視，並已委由外聘委員展開相關調查，調查期間所有談判辦公室的人對外任何講話都可能成為調查一部分，若能謹言慎行、減少引起討論或許是一個比較好的方式。

王育敏追問，現在都是透過爆料者得知相關消息，院長是否在2月19日收到辭職信？卓榮泰回應，他不是收到紙本，是由辦公室同仁給他看手機上的資料，是辭職信完整內容，由於2月19日是在過年的年假期間，辭職信本身沒有寫日期。

人事總處人事長蘇俊榮補充，他自己沒有收到，基本上在院長辦公室收到，院長本應想慰留顏慧欣，尤其她在台美談判過程中表現非常好，更是對台灣的關鍵時刻，院長也希望她留下來幫忙，也請她好好照顧身體。

卓榮泰提及，因為顏慧欣在信中寫到，未來身體如果康復，只要有需要，她還是願意竭盡為國家服務；自己收到訊息後，還是透過同仁向她表達，希望她好好養病、珍惜身體，早日回到工作。

對於王育敏要求政院應對霸凌案調查清楚，何時給家屬交代，卓榮泰強調，上週已經請4位外聘委員組成小組調查，並於上週五舉行視訊會議，依照規定會在兩個月內完成調查，必要時延長，希望及早讓家屬了解事實。

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