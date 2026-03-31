中共邀鄭麗文率KMT訪中 賴中強：執行台灣「黎巴嫩化」

經濟民主連合智庫召集人賴中強。（記者陳鈺馥攝）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，將於4月7日率團訪問中國。經濟民主連合智庫召集人賴中強今日受訪強調，中國正在執行台灣「黎巴嫩化」，手法類似伊朗政府支持黎巴嫩真主黨，藉此來癱瘓黎國的民選政府，「又紅又紫」的國民黨人是中共鎖定的對象。

習近平邀請鄭麗文率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。鄭麗文30日表示，全世界都奉行「一中政策」、不支持「台獨」的共同共識，包含長期盟友美國，也是不論任何政黨執政，都是一貫立場，符合全世界一個中國政策，在不支持「台獨」的基礎上，不願意台海成為動亂來源。

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宋濤「銜命」宣布鄭麗文訪中行程後，北京聯大台研院院長李振廣則對外表示，習近平透過宋濤親自發出邀請很難得，表明中方、特別是習「非常重視」鄭麗文訪中，畢竟看了中東、俄烏衝突，相信兩岸民眾還是希望台海兩岸和平穩定、合作交流。

賴：中國利用鄭麗文這個棋子 阻擋台美軍購

對此，賴中強接受本報訪問表示，台中市長盧秀燕表態支持不對稱作戰，軍購特別條例應8千億至1兆元，中國北京政府馬上發布消息，宣布習近平邀請鄭麗文訪中，從這個操作可以看出，中國要利用鄭麗文這個棋子，來阻擋台美之間的軍購，阻止台灣強化自我防衛能力。

賴中強分析，鄭麗文到中國後，一定是高度呼應習近平主張，可能會要求減少對美軍購，想盡辦法讓台灣放棄自我防衛，呼應中共所提一個中國原則或「一國兩制台灣方案」，附和中國統一的主張。

「鄭麗文到中國就是扮演中共的棋子！」賴中強說，中國正在執行台灣的「黎巴嫩化」，這個手法類似伊朗神權政府支持黎巴嫩真主黨，伊朗支持真主黨主要目的就是要癱瘓黎國的民選政府，扶植親伊境外勢力。

賴中強示警，習近平也是同樣的思維，2016年中國媒體「環球日報」社論便直指要不惜讓台灣「黎巴嫩化」，而且中國正對台灣這樣做。在解放軍軍隊還沒有辦法拿下台灣之前，中共會先癱瘓台灣的民選政府，現在藉由邀請鄭麗文去中國，要讓國民黨阻擋軍購預算，讓台灣國防無法運作。

「又紅又紫國民黨人 才是中共鎖定對象」

他批評，台灣已有「黎巴嫩化」現象，中國正扶植紅色勢力的代理人。伊朗扶植真主黨，中國扶植特定政黨，但不是整個國民黨，而是「又紅又紫」國民黨人才是中共鎖定的，若是較不紅的國民黨人士，例如支持軍購的盧秀燕就不是中共要扶植的對象。

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