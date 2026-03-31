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    首頁 > 政治

    一生只監督你一人！謝龍介為「這件事」向賴清德致謝

    2026/03/31 13:55 即時新聞／綜合報導
    立委謝龍介（右）週日在球場與台南市棒球委員會主委「牛爸」陳献榮（左）合影。（圖擷自謝龍介臉書）

    立委謝龍介（右）週日在球場與台南市棒球委員會主委「牛爸」陳献榮（左）合影。（圖擷自謝龍介臉書）

    台南亞太棒球場主球場週日（29日）進行首場中職賽事，包含總統賴清德在內，達成滿場23500人，且歷史性首安、首轟都誕生，地主統一7-ELEVEN獅靠著蘇智傑陽春砲，3比1擊敗台鋼雄鷹留下首勝。國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介當天也前往現場觀賞開幕戰，除了感謝總統賴清德在市長任內興建球場，他也預祝統一獅隊今年再把總冠軍帶回台南。

    謝龍介昨天（30日）在臉書發布貼文稱，週日是台南棒球迷的大日子，市民期待已久的台南亞太棒球場終於迎來第一場中華職棒賽事。「身為在地獅迷，龍介一定要來球場為我們統一加油打氣！」

    謝龍介表示，走進全新球場，看到23500位球迷坐滿觀眾席，內心滿滿感動。「寬廣的球場、舒適的看球環境，新球場真的很有國際水準。」

    他說，「身為棒球迷，也要向賴清德總統說聲多謝，在市長任內興建這座美輪美奐的球場，給我們台南棒球迷這麼好的看球環境。」

    謝龍介當天也在球場與台南市棒球委員會主委、南英商工前教練「牛爸」陳献榮相見歡，並在貼文曬出兩人合照。「牛爸一路走來在基層默默付出，培育了很多出色棒球選手，未來，我們還需要你為台南棒球多多貢獻。」

    謝龍介指出，首戰統一獅隊的投手沒有「漏氣」，全場只失1分，「很歡喜能在這場開幕戰，打敗台鋼雄鷹，拿下歷史第一勝」，他並恭喜統一獅隊指定打擊蘇智傑敲出亞太棒球場第一支全壘打，並祝福蘇智傑能維持好表現，扛下統一獅隊本季的中心打者、爭取好成績。

    文末謝龍介強調，「亞太棒球場第一勝，只是開始；接下來，希望我們統一7-ELEVEN獅，帶來一場場精彩比賽，再把總冠軍帶回台南、帶回府城！」

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