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    首頁 > 政治

    凱道動員與便當銷量落差大 蕭瑩燈試算：館長恐事先支出40萬成本

    2026/03/31 13:02 即時新聞／綜合報導
    館長陳之漢。（資料照）

    館長陳之漢。（資料照）

    台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案一審遭判17年，主席黃國昌號召小草29日「上凱道，討公道」，台中有17輛遊覽車北上，支持者稱加買「阿館便當」需另付費200元，「館長」網紅陳之漢直播火大，稱便當訂單僅5、60個，並非傳聞中上萬個。對此，作家蕭瑩燈試算，以8萬小草為基數，最最保守估計只有5%願意買館長便當，也需要準備4000個便當啊，餐飲業的成本約在售價的50%，一個200元便當的成本可能是100元，100元乘4000盒等於新台幣40萬元，還沒有賣出前，得先支出40萬元。

    蕭瑩燈在臉書PO文表示，週五，遭判有期徒刑17年的柯文哲疵牙裂嘴全身顫抖，週六，黃國昌趁勢下全國動員，同時業配館長便當，週日，民眾黨宣稱凱道上的小草已達到8萬。

    蕭瑩燈分析，便當這種行業，以生產線模式的製作時程，從食材採購、清洗、烹煮、盛飯選菜切肉裝盒，最快也要兩天。也就是在好兄弟國昌週六下達全國動員令搭售館長便當時，他就得立刻去張羅食材，才來得及週日鋪貨賣便當。

    蕭瑩登指出，要張羅多少食材?就以8萬小草為基數，最最保守估計只有5%願意買館長便當，也需要準備4000個便當啊，天哪，這簡直是久旱逢甘霖、大船入港、大魚上鉤的機會來了。

    蕭瑩燈直言，為了把握這波賺錢機會，任誰都會喜孜孜地大肆採購食材，然後開始連夜加班生產。餐飲業的成本約在售價的50%，一個200元便當的成本可能是100元，100元乘4000盒等於新台幣40萬元，還沒有賣出前，得先支出40萬元，最終館長說，他的便當只賣出60盒。

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