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    首頁 > 政治

    718億新興預算先動支？ 卓榮泰：破壞權力分立已送大法官解釋

    2026/03/31 11:34 記者陳政宇／台北報導
    行政院長卓榮泰（左）31日赴立法院，進行施政方針總質詢，與經濟部次長陳正祺（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰（左）31日赴立法院，進行施政方針總質詢，與經濟部次長陳正祺（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    今年度中央政府總預算案持續於立法院卡關。國民黨立委林倩綺今（31日）質疑，行政院未依法完整編列預算，聲稱急著要用錢，卻不執行立法院通過先行動支的新台幣718億元新興計畫預算。對此，行政院長卓榮泰強調，若立院替政院編列預算將破壞權力分立原則，此案已送請大法官解釋。

    立法院會日前通過同意先行動支總預算案中的38項新興計畫、共718億元預算，涵蓋少子化生育補助、TPASS、治水防洪等項目，今天繼續進行施政總質詢。

    林倩綺表示，去年立法院已通過軍人加薪、警消退休保障，以及停砍年金等重要法案，但行政院沒有把應該編的預算編上，導致國會無法審總預算案；立法院今年又顧及民生需求，通過718億元預算，行政院說急著要用錢，卻不執行立院通過的預算。

    面對質疑，卓榮泰回應，林倩綺身為立法委員，應該非常清楚立法院和行政院的職權，行政院是編定預算，立法院是審議預算。若立法院可以替行政院編列職權，將破壞權力分立原則。

    林倩綺反駁說，立法院沒有替行政院編預算，而是提醒應該編的要編上，都在合法的基礎上，大家才能夠往前走。卓榮泰回應，今年總預算3兆350億元就是應該編的；違背權力分立的部分，行政院已送請大法官解釋。

    林倩綺重申，本來應該做的軍人加薪，還有相關補助，請趕快把它編上。卓榮泰則強調，這部分違背權力分立，行政院已送請大法官解釋。

    最後，林倩綺呼籲，「在大法官解釋還沒有出來之前，我們就依法來處理，好嗎？」

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