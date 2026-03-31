為鄭習會鄭麗文喊「一中政策 」莊瑞雄轟：是在消滅台灣、中華民國

民進黨團幹事長莊瑞雄。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文4月將出訪中國，並聲稱全世界都是奉行「一中政策、不支持台獨」的共同共識，這也是台灣主流民意的殷殷期盼。民進黨團幹事長莊瑞雄痛批，鄭麗文最可惡的是把全世界講成是一中的趨勢，這就是在消滅台灣、消滅中華民國；立委吳沛憶更直言，鄭如同民眾黨中配立委李貞秀一樣，不過是共產黨道具而已。

莊瑞雄指出，鄭麗文在4月7日至12日赴中，其時間點正值總預算與軍購條例審議審查期間，這個舞台搭得太大了，當舞台搭起來後，難免需要演員，甚至有人被當作道具，最後恐淪為別人的樣板；不僅加劇台灣內部分化，更會向對國際社會傳達錯誤訊息。

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他續指，鄭習會將讓國際以為，「兩岸問題我們自己談一談就好」，台灣社會追求的是有尊嚴、有主權、有安全的和平；要表達兩岸的善意沒必要繞這麼大一圈，只要中國停止對台文攻武嚇、威脅即可。

莊瑞雄強調，民進黨從不反對正常的交流，但這種去當樣板、分化台灣、對國際釋放不實訊息的這種戲，對台灣是一種傷害，也將傷害國民黨本身。

針對鄭習會不論在時間、行程以及活動內容上，全部由中共中央決定，莊瑞雄表示，鄭麗文訪中一定是接受中國安排，總不敢說她和習近平是平起平坐，若此行能讓兩岸之間對抗敵意降溫的話，民進黨當然表達歡迎，但現在兩岸敵意升高，從來不是台灣造成。

莊瑞雄直言，鄭麗文最後一站到北京時，可以想像鄭麗文一定會很開心，但她也要很小心，若傳達給外界的訊息恐是統戰樣板，當鄭麗文的笑容有多大，國民黨內部擔心比例就會有多高。

對於鄭麗文昨稱全世界都在奉行一中政策，黨團書記長范雲也痛批，此論調根本是昧於事實，反對中國扭曲聯大第2758號決議文已在荷蘭、澳洲等10多個國會通過，代表世界已看到中國在國際組織不能代表台灣；鄭麗文卻反其道而行，想把台灣再鎖回中國的框架中。

立委吳沛憶提及，4月7日是台灣的言論自由日，紀念過去台灣爭取言論自由的努力，也是鄭南榕先生的殉道日；鄭麗文卻要在這天去中國去見習近平，令人匪夷所思，鄭麗文也表明了她到中國就是要談「一中原則」，就和民眾黨中配立委李貞秀一樣，不過是共產黨道具而已。

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