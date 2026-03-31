高雄藍營追問是否支持重啟核電？陳其邁：贊成賴總統的三原則

陳其邁針對重啟核能時提到贊成賴總統提的三大原則。（記者王榮祥攝）

高市議會國民黨團今質詢時，追問市長陳其邁是否支持重啟核電？陳其邁答詢指出贊成總統賴清德說過的三原則，強調對能源政策的討論需務實、嚴肅。

國民黨團今由總召黃香菽起頭，質疑民進黨核能政策轉彎、陳其邁對興達電廠燃煤機組是否該除役也有不同說法，邱于軒、陳美雅、鍾易仲、陳麗娜等主砲陸續提問。

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藍營後來由鍾易仲提出兩個問題，民進黨是否該廢除非核家園？ 針對重啟核三、屏東是否要公投？要求陳其邁回答是或不是、直球對決。

陳其邁答詢指出，台灣能源政策應務實、嚴肅面對，尤其社會需要有更多共識，他舉上回核四公投沒通過，代表這議題需要有更多討論，政院也需公布更多數據、說明清楚。

陳其邁也提到賴總統說過的三原則，包括安全、核廢料有解、社會共識等，他贊成總統說的三項原則；陳其邁還反問議員們，光是核廢料置放處的爭議就很多，如果核廢料放高雄某區會贊成嗎？「我不會贊成核廢料放在高雄」。

國民黨還特製一張高雄到台北的高鐵票，期許市長位來到政院後，能針對核能政策有所發揮，陳其邁笑說「我會做到最後一天、我喜歡留在議會」。

高市議會國民黨團今聯合質詢時鎖定能源政策。（記者王榮祥攝）

高市議會國民黨團特製高雄到台北的高鐵票送給陳其邁，希望他到政院後能好好發揮，陳其邁笑說自己喜歡留在議會。（記者王榮祥攝）

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