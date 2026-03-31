為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄藍營追問是否支持重啟核電？陳其邁：贊成賴總統的三原則

    2026/03/31 11:17 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁針對重啟核能時提到贊成賴總統提的三大原則。（記者王榮祥攝）

    陳其邁針對重啟核能時提到贊成賴總統提的三大原則。（記者王榮祥攝）

    高市議會國民黨團今質詢時，追問市長陳其邁是否支持重啟核電？陳其邁答詢指出贊成總統賴清德說過的三原則，強調對能源政策的討論需務實、嚴肅。

    國民黨團今由總召黃香菽起頭，質疑民進黨核能政策轉彎、陳其邁對興達電廠燃煤機組是否該除役也有不同說法，邱于軒、陳美雅、鍾易仲、陳麗娜等主砲陸續提問。

    藍營後來由鍾易仲提出兩個問題，民進黨是否該廢除非核家園？ 針對重啟核三、屏東是否要公投？要求陳其邁回答是或不是、直球對決。

    陳其邁答詢指出，台灣能源政策應務實、嚴肅面對，尤其社會需要有更多共識，他舉上回核四公投沒通過，代表這議題需要有更多討論，政院也需公布更多數據、說明清楚。

    陳其邁也提到賴總統說過的三原則，包括安全、核廢料有解、社會共識等，他贊成總統說的三項原則；陳其邁還反問議員們，光是核廢料置放處的爭議就很多，如果核廢料放高雄某區會贊成嗎？「我不會贊成核廢料放在高雄」。

    國民黨還特製一張高雄到台北的高鐵票，期許市長位來到政院後，能針對核能政策有所發揮，陳其邁笑說「我會做到最後一天、我喜歡留在議會」。

    高市議會國民黨團今聯合質詢時鎖定能源政策。（記者王榮祥攝）

    高市議會國民黨團今聯合質詢時鎖定能源政策。（記者王榮祥攝）

    高市議會國民黨團特製高雄到台北的高鐵票送給陳其邁，希望他到政院後能好好發揮，陳其邁笑說自己喜歡留在議會。（記者王榮祥攝）

    高市議會國民黨團特製高雄到台北的高鐵票送給陳其邁，希望他到政院後能好好發揮，陳其邁笑說自己喜歡留在議會。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播