為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕首度表態軍購 黃暐瀚：總統路起手式

    2026/03/31 11:25 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    國民黨近期動作頻頻，台中市長盧秀燕在本報30日刊出的獨家專訪中，首度對軍購立場表態，態度與黨中央不同調。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，錯過了黨主席的選舉，不再錯過重要議題的表態。盧秀燕接受自由時報專訪，大膽支持軍購與台美關係，是盧秀燕總統路的啟程。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，爭議了四個多月的軍購案，台中市長盧秀燕，以接受「自由時報」獨家專訪的方式，公開宣示支持軍購（八千億到一兆），並且不需等到「發價書」就該主動爭取，理由是「台灣需要軍備」且「全球都在搶」，盧秀燕的勇敢表態，在我看來，是宣示參選2028總統的起手式。

    黃暐瀚指出，更精確地說，盧秀燕不只是「宣示要選2028」（軍購不是市政議題，只有總統參選人必須回應外交、兩岸與國防議題），更是留下「2028藍營勝選的可能性」，她很清楚，一旦國民黨被與「反美」與「反軍購」畫上等號，重回執政的希望，也等於跟著消失。

    黃暐瀚續指，最難的部分就在於，盧秀燕既必須「直言敢言」，但又不能激怒已將「疑美、疑軍購」視為理所當然的「藍營選民」，所以還得一再解釋「我的看法跟黨中央沒有不同」。

    黃暐瀚直言，如果沒有不同，那又何必接受自由專訪？如果沒有不同，那3800億之後，還加個Ｎ做什麼？錯過了黨主席的選舉，不再錯過重要議題的表態。盧秀燕接受自由時報專訪，大膽支持軍購與台美關係，是盧秀燕總統路的啟程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播