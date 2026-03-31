盧秀燕首度表態軍購 黃暐瀚：總統路起手式

台中市長盧秀燕。（資料照）

國民黨近期動作頻頻，台中市長盧秀燕在本報30日刊出的獨家專訪中，首度對軍購立場表態，態度與黨中央不同調。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，錯過了黨主席的選舉，不再錯過重要議題的表態。盧秀燕接受自由時報專訪，大膽支持軍購與台美關係，是盧秀燕總統路的啟程。

黃暐瀚在臉書PO文表示，爭議了四個多月的軍購案，台中市長盧秀燕，以接受「自由時報」獨家專訪的方式，公開宣示支持軍購（八千億到一兆），並且不需等到「發價書」就該主動爭取，理由是「台灣需要軍備」且「全球都在搶」，盧秀燕的勇敢表態，在我看來，是宣示參選2028總統的起手式。

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黃暐瀚指出，更精確地說，盧秀燕不只是「宣示要選2028」（軍購不是市政議題，只有總統參選人必須回應外交、兩岸與國防議題），更是留下「2028藍營勝選的可能性」，她很清楚，一旦國民黨被與「反美」與「反軍購」畫上等號，重回執政的希望，也等於跟著消失。

黃暐瀚續指，最難的部分就在於，盧秀燕既必須「直言敢言」，但又不能激怒已將「疑美、疑軍購」視為理所當然的「藍營選民」，所以還得一再解釋「我的看法跟黨中央沒有不同」。

黃暐瀚直言，如果沒有不同，那又何必接受自由專訪？如果沒有不同，那3800億之後，還加個Ｎ做什麼？錯過了黨主席的選舉，不再錯過重要議題的表態。盧秀燕接受自由時報專訪，大膽支持軍購與台美關係，是盧秀燕總統路的啟程。

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