將反制南韓「入境卡」標註？ 外交部：韓方正重新審視行政跟技術程序

外交部次長陳明祺。（資料照）

南韓電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，我國外交部祭出反制，若韓方在31日前未正面回應，我方將把台灣出入境文件中對南韓的標注改為「KOREA（SOUTH）」。外交部政務次長陳明祺今日於立法院受訪時表示，韓方正在行政跟技術的程序上重新審視，外交部會視後續發展再做進一步評估。台韓是民間往來非常密切的國家，在第一島鏈也有安全上必須合作的地方，希望不要因為這個不是很重要的問題，妨礙台韓之間的正常交往。

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，「出發地」及「下一目的地」欄位一直將台灣列為「中國（台灣）」，我國外交部18日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，若月底仍未獲回應，將把台灣電子入國登記表中的南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。

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陳明祺表示，就外交部的了解，南韓正在行政跟技術的程序上，重新檢視電子入境卡的程序系統，先前也照會過韓方不當稱我這個事情，外交部會觀察韓方重新審視並調整電子入境程序及系統的後續發展，再做進一步評估。外交部已經向韓方明確的表達態度，希望他們能夠快速的更正，畢竟台韓是民間往來非常密切的國家，在第一島鏈也有安全上必須合作的地方，希望不要因為這個不是很重要的問題，妨礙台韓之間的正常交往。

另外，日前有網友爆料，駐美代表俞大㵢涉職場霸凌，媒體今日詢問調查進度，對此，陳明祺表示，外交部絕對不容忍職場霸凌，非常重視維持職場的友善環境，外交部內部也有相關的申訴程序，而且不只一個申訴的程序而已。到目前為止，並沒有接到循相關程序來申訴的案例，但會密切的觀察，他強調，外交部絕對不容忍職場霸凌的行為，會致力維持職場的友善環境。

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