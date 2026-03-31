京華城案審判影片今公開播送 最熱門Top 5榜單出爐

京華城案公播共16支影片已上線。（記者翁靖祐翻攝）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲，涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院本月26日宣判，將柯文哲依4項罪名合併判處17年有期徒刑、褫奪公權6年；台北地院並今日上午10時依先前裁定，於宣判後5日內，公開播送全案言詞辯論、宣判的全程錄影，影片嵌入於Youtube影音平台，依據公播後半小時的即時點閱榜，最多點閱觀看的是3月26日下午的「宣判」影片，時長僅2分51秒，半小時就吸引3000次點閱 。

其他觀看重點，首推去年12月24日下午的辯論，是全案辯論終結日，由柯文哲親自第2輪答辯，當天他說「京華城本來就是個案，沒有個案就不會有通案」，直接批評圖利罪的法條本身有問題，他主張為政者應積極行政，不能因噎廢食，並以醫生為防挨告而有「防衛醫學」，後來才會有「醫療除罪化」，他還進一步批評圖利罪的定義不清、適用範圍不明確，還建言將來可以修法將圖利罪朝醫療除罪化方向處理，語驚四座。這天的影片也在短短半小時吸引2700次點擊。

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去年12月23日下午是柯文哲的第1輪答辯，柯文哲雖是站著唸稿，但語速順暢，稿件應是出自己手筆，他當時批評檢察官動用國家機器查了一年，他全家大小、辦公室和他的助理全都被抄，連結婚聘禮的箱子、兒子滿月的金手環都被翻出來。他強調絕對沒有把政治獻金拿去私用，談到某天晚上10點多回家，看到太太陳佩琪還跪在地上擦地，忍不住哽咽失聲地說「我們家沒有傭人…」，自認是很節儉的人；柯還說了名言「我為什麼侵占我自己的政治獻金」。此部影片點擊也已在半小時內破一千次。

此外，12月15日上午、15下午的檢察官論告，也相當精彩，上午影片由檢察官廖彥鈞獨挑大樑論告「圖利京華城」，下午由主任檢察官論述「收賄」的證據，兩部影片也是半小時有近千人次點閱。

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