顏慧欣生前疑遭職場霸凌 卓榮泰：已啟動全外聘委員會專案調查

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣本月12日因病離世，享年53歲。（資料照）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，日前卻傳出她生前曾遭職場霸凌，引發外界譁然。行政院長卓榮泰今（31日）回應，他仍為國家失去一位能為台灣談判爭取利益的人感到遺憾，政院目前已啟動事實釐清程序、由全外聘的專案調查委員會執行，希望盡快完成調查，給社會最清楚的樣貌。

去（2025）年擔任我國台美對等關稅談判副總談判代表的顏慧欣，9月起便以健康因素告假，今（2026）年3月初請辭、日前驟逝；然而，外界近期傳聞她生前曾在經貿辦遭遇職場霸凌，而團隊總談判代表楊珍妮被認定涉及此事，風波持續延燒，卓榮泰今於立法院會前聯訪表示，對於國家失去一位能在國際上為台灣的經貿談判著力貢獻很多的下一代，他非常遺憾。

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卓進一步指出，行政院已在上週四成立調查委員會，「全數由外聘的委員來組成」，並在上週五召開首場視訊會議擬定若干決定和程序，並依此持續進行調查。

他強調，行政院已要求相關單位全力配合，盡速完成調查內容並對外公布結果，給社會一個最清楚的事件樣貌，將真相公諸大眾。

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