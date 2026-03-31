「鄭習會」影響藍白合？ 黃國昌：跟對岸善意對話是全民期待

「鄭習會」4月登場，民眾黨主席黃國昌（左）今說，創黨主席柯文哲早就提出5個互相的概念，在捍衛中華民國的主權跟尊嚴的同時，也須跟對岸有善意的溝通跟對話，相信是全民應該都有的期待。（記者黃政嘉攝）

中國國台辦主任宋濤昨天宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中；民眾黨主席黃國昌今受訪談到，創黨主席柯文哲早就提出了5個互相的概念，在捍衛中華民國的主權跟尊嚴的同時，也認為跟對岸必須要有善意的溝通跟對話，相信是全民應該都有的期待。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今到樹林區拜廟掃市場，他參拜後接受媒體聯訪，對於4月將登場的「鄭習會」，這樣的兩岸互動是否影響到後續的藍白合作？甚至衝擊到年底選情？

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黃國昌表示，「我們認為兩岸之間必須要有好的健康、永續的交流，那柯文哲（前）主席，他早就提出了『5個互相（認識、了解、尊重、合作、諒解）』的概念，我們在捍衛中華民國的主權跟尊嚴的同時，也認為跟對岸必須要有善意的溝通跟對話，透過這樣，能讓兩岸在彼此存在歧見的地方之外，都能夠保有好的合作，我相信這個是大家全民應該都有的期待」。

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