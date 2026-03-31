卓榮泰：帶著「一中」、「九二」帽子訪中 談判注定對台不利

行政院長卓榮泰（左）31日赴立法院，進行施政方針總質詢，與陸委會主委邱垂正（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

國民黨主席鄭麗文4月將出訪中國，她昨表示，全世界都是奉行「一中政策、不支持台獨」的共同共識，這也是台灣主流民意的殷殷期盼。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時說，台灣國人不贊成九二共識成為大家的共識，也沒有全世界都奉行一中，若帶著「一中」、「九二」這兩個帽子而去，這場談判注定對台灣不會有利的。

立法院今天繼續進行院會施政總質詢，邀請卓榮泰等部會官員列席備詢。邱議瑩質詢時指出，在美方多次表達關切，且立法院進行軍購特別條例審查的時，中國竟然片面地公布了他們要邀請鄭麗文率團訪問中國。她詢問，在此敏感的時間點，鄭麗文率團去中國，是去統戰、被摸頭，還是鄭麗文能夠表達什麼樣的意思？

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卓榮泰答詢說，黨的事務他不宜多說，但牽涉國家及國安的法律，他必須提醒，任何時間到對岸進行任何交涉，都必須遵守「兩岸人民關係條例」的規定；但是什麼時間，是由兩黨談好的，一次的巧合可能變成歷史上的很多因素，就像在4月7號言論自由日，卻去到一個言論不自由的國家，這也是對方在安排的，這明顯就在挑動國內的神經。

邱議瑩追問，行政院有無掌握鄭麗文會率哪些人去？有沒有立法院的委員？有沒有國防委員會的委員？去那邊要跟人家談什麼？是不是能夠公開透明？她說，在這麼敏感的時間點去中國，要求他公開透明過不過份？這是不是應該是一個很合理的事情？

卓榮泰表示，無論是多少人，或是哪些特定人，這些任何人或者是這個團體，都不得與對岸進行政治性的協議，也不得談到涉及與政府公權力相關的問題。

邱議瑩質問，在這麼敏感的時間點，門關起來，她不知道會不會這些立法委員如果有去的話，或者是隨團去的人，會不會把在立法院拿到的機密資料全數貢獻給中國、全數輸誠、全數繳械，陸委會有沒有掌握這些資訊？

陸委會主委邱垂正說，任何團體赴中國參訪，如果沒有政府的授權，不能與中國進行涉及政治性的協議，以及與政府相關公權力的事項，違反者會依照「兩岸條例」第5條之1處罰，如果情節嚴重的話，有5年以下的有期徒刑。

邱議瑩說，她擔心的是，鄭麗文去中國領旨回來後，繼續顛覆政府、繼續擾亂政府、繼續弱化台灣國防。這個才是她們擔心的。邱垂正說，他呼籲國民黨赴陸，一定要注意不落入中國統戰分化的陷阱，一方面對台灣是破壞團結、動搖的民心士氣；二方面是向國際社會傳遞錯誤的訊息、誤導國際社會，這個對台灣的生存發展影響甚鉅。

邱議瑩表示，希望行政團隊能夠站比較強硬的態度去面對這件事情。卓榮泰說，一起對國家跟國人有信心，從歷次相關的調查當中，台灣國人都不會贊成所謂的九二共識，成為大家的共識，是不會的；也沒有全世界都奉行一中，這個對這次的訪問來講，如果帶著這兩個帽子去，帶著「一中」、帶著「九二」而去，注定這場談判對台灣是不會有利的。

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