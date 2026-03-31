演給川普看！ 國安拆解「鄭習會」2大算計：斷美軍售、壓制藍營

中共總書記習近平（左）及中國國民黨主席鄭麗文（右）清明連假後將會面。（路透、資料照、本報合成）

一如本報3月間揭露，北京昨宣布邀請國民黨主席鄭麗文在清明假期後訪問中國。國安人士指出，北京選定此時促成會面，背後藏有2大算計，首先是在川普面前營造「兩岸走向統一」的氛圍，意圖阻斷美國對台軍售；其次是牽制國民黨內逐漸成形的「挺軍購」聲浪，急忙把鄭麗文找到北京「定於一尊」，出手替鄭和她的統一路線「維穩」。

國安人士指出，北京選擇在清明假期後促成「鄭習會」，儘管原訂的「川習會」已延期到5月中，但盱衡當前中國面臨的內外情勢，這場會面對北京來說，有「不得不然」的必要性，理由有二。

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首先，在川習會前，尤其因中東情勢牽絆而推遲見面的美國總統川普面前，北京嘗試擺出一種「對台灣完全掌握」的氣定神閒態勢，特別是「台灣的民心歸向在中國這邊」、「在統一這邊」的假象。

國安人士表示，北京嘗試透過這安排創造一種訊號：美國是時候停止或至少減少軍售給台灣了，軍售不僅「沒有必要」，更只是給賴清德「以武謀獨」，以此交換美國不再「武裝台灣」，從此就地解除台灣的武裝。在中國經濟還沒看到谷底、川普的對中經貿究竟是和是戰還沒個譜的此時，北京要先吞下第一顆定心丸。

第二個時機點的考量，在於台灣內部情勢。國安人士表示，台灣社會當前對國防的壓力，正促使國民黨諸侯們紛紛表態支持軍購、與鄭麗文的路線產生分歧；同時，美歐政要接連來台力挺台灣強化國防。眼見於此，北京急忙把鄭麗文找到北京「定於一尊」，為的就是鞏固國民黨路線不至於偏離北京，親自出手幫鄭和她的統一路線「維穩」。

國安人士直言，暫且不論「統一」路線在台灣有多不受歡迎，去年台灣民眾的「中國人認同」跌至2.4%的歷史新低，足以讓民選公職們對於鄭麗文的路線感到驚惶失措，這無疑是民意上的票房毒藥。

該人士說，更值得注意的是，對於當前印太、國際間支持台灣、反對威權輸出的民主友盟來說，這場會面恐將釋放危險的錯誤訊號，與中國唱統一調，意味著台灣人似乎更願意與威權的中國站在一起，也不排斥中國人、共產黨的統治，不僅將立即影響台灣的國際支持，長遠讓國際民主集團把台灣劃出全球安全體系以外，無論在經貿供應鏈或是集體安全上，這都將是可怕的災難。

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