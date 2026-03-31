中國制裁古屋圭司禁入境 外交部：無端生事還要自己找下台階

外交部次長陳明祺。（外交部提供）

中國政府宣布制裁兼任日本「日華議員懇談會」會長、對台灣長期友好的日本眾議員古屋圭司，外交部政務次長陳明祺今日於立法院受訪時表示，中國之前才制裁美國國務卿盧比歐，為了「川習會」又自己找下台階，充分顯現中國的跨境鎮壓不但無效，也是自己給自己創造問題，外交這樣進行實在很可悲。中國想要無端生事，將來有需要他們還是要自己找下台階。

古屋圭司建議推動日本自衛隊、台灣軍方及美國軍隊的「軍樂隊」進行象徵和平的文化交流，中國政府30日宣布對其制裁，凍結其在中國境內的資產，並禁止入境中國。國台辦則嗆聲，執意同「台獨」分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，依法反制，以儆效尤。

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陳明祺指出，日華懇與台灣的關係很密切，這個月才來台灣參加玉山論壇，是中華民國台灣長期的友人，外交部對中國用跨境鎮壓方式進行外交表達強烈不滿、不以為然。之前他們才制裁過盧比歐，為了「川習會」又自己找下台階，充分顯現中國的跨境鎮壓不但無效，也是自己給自己創造問題，外交這樣進行實在很可悲。

陳明祺表示，台灣與中國互不隸屬是國際公認的事實，古屋圭司是台灣長期的友人，在互不隸屬的情境之下，正常的交往是自然不過的行為。中國想要無端生事，將來有需要他們還是要自己找下台階，外交部不以為然。中國這樣來威脅其實往往會得到反效果，這種跨境鎮壓的行為真的是令人不齒。

陳明祺說，如果中國的外交倒退到必須要靠制裁這個、制裁那個才能夠進行的話，也顯現出中國在外交上已經沒辦法吸引人，而是必須要用恐嚇威脅的方式來進行外交，這也展現台灣這幾年在國際地位上的提升，中國在國際上已經是信用不是很好的國家，會繼續密切觀察此事，也感謝古屋圭司繼續表達對台灣的支持。

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