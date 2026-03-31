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    首頁 > 政治

    鄭麗文稱全世界都遵守一中 卓榮泰：莫鬧國際笑話

    2026/03/31 10:31 記者陳治程／台北報導
    行政院長卓榮泰。（資料照）

    行政院長卓榮泰。（資料照）

    美國跨黨派參議員團昨日抵台參訪，無獨有偶，中國同一時間也宣布將邀請國民黨主席鄭麗文4月訪中，鄭更稱全世界都遵守一中，被認為是美中在軍購議題上爭奪話語權。對此，行政院長卓榮泰今（31）回應提醒，依據兩岸條例，任何團體、個人都不得和中國進行涉公權力的政治協議，盼知法守法，莫鬧國際笑話。

    立法院今繼續進行院會施政總質詢，邀請行政院長卓榮泰等部會官員列席備詢。

    會前受訪期間，媒體提問針對美國參議員訪台挺軍購，且中國同一時間邀請鄭麗文4月訪中並舉行「鄭習會」，鄭更公開直言全世界奉行「一中」；此外，日本眾議員古屋圭司拋出台日美3國軍樂隊進行象徵性交流構想，卻遭中國宣布對其制裁，詢問卓議題回應。

    對此，卓榮泰表示，針對黨政或個別人士動向，他不予評論，但重申「兩岸人民關係條例」相關法令，任何團體、個人不得與中國進行政治性協議、同時也不得涉及公權力相關事項，強調這是「每個中華民國國民必須謹守的法律規定」。

    另針對中國制裁日本眾議員古屋圭司一事，卓榮泰直言「這是一場國際笑話」，正好打破鄭麗文所稱全世界都奉行一中原則、九二共識之說，並表示日方的後續反應，將呈現國際社會對前述主張的實際立場。

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